O BNG de Boiro reclama a mellora do complexo deportivo de Vista Alegre
Ve insuficiente a substitución do céspede e pide dotar a instalación de bancos móbiles, nova iluminación e marcadores dixitais
O BNG de Boiro presentou unha moción na que solicita unha actuación integral no complexo deportivo de Vista Alegre, así como melloras urxentes no pavillón de Valiño.
A voceira do BNG, Raquel Suárez, presentou a iniciativa tras as "reiteradas queixas" das persoas usuarias do campo de fútbol de Vista Alegre "polo mal estado do céspede". “Agora mesmo temos enriba da mesa un proxecto para substituír o céspede nun dos campos, unha actuación moi necesaria pero que precisa ir un paso máis alá”, afirma a edil nacionalista.
“Consideramos insuficiente esta medida se non vai acompañada doutras actuacións igual de necesarias para garantir o bo funcionamento das instalacións”, incide.
Desde o grupo nacionalista lembran que o complexo de Vista Alegre é utilizado por centos de nenos e nenas da Escola de Fútbol Municipal, así como por diferentes equipos e categorías, "polo que resulta fundamental garantir a súa correcta conservación e mellora".
Entre as actuacións prioritarias propostas, o BNG destaca a adquisición de bancos móbiles que permitan unha maior versatilidade no uso dos campos e sirvan de abrigo en condicións meteorolóxicas adversas. Ademais, a moción inclúe a mellora dos vestiarios, a renovación da iluminación, a instalación de marcadores dixitais e a posible remodelación da cuberta das gradas do
denominado campo vello, actualmente pouco funcional en días de choiva.
A proposta do grupo nacionalista tamén busca poñer fin á escaseza de aparcamentos na zona, habilitando novas prazas nas inmediacións do complexo deportivo.
Por outra banda, Suárez tamén pon o foco nas deficiencias existentes noutras instalacións deportivas municipais, como o pavillón de Valiño. “As denuncias sobre os problemas de filtracións de auga na pista son habituais, así como a falta de iluminación no camiño de acceso", sinala.
A través desta moción, o BNG solicita ao Goberno local que inclúa no proxecto de substitución do céspede un plan de mantemento periódico, e que acometa as melloras necesarias en Vista
Alegre. “Todas estas actuacións deben ter como prioridade garantir unhas condicións axeitadas para a práctica deportiva da infancia e da mocidade do concello”, dixo a portavoz do Bloque.
