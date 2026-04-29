Outes amosa o seu folclore en Alcobendas
A Escola de Música e Baile Tradicional, que celebra o seu 30 aniversario, participou na Xuntanza de Galegos celebrada na localidade madrileña
A Escola de Música e Baile Tradicional do Concello de Outes participou durante dous días nos actos organizados pola Xuntanza de Galegos en Alcobendas que tivo lugar nesta localidade madrileña.
A agrupación, que este ano celebra o seu trinta aniversario con diversas actividades, foi convidada pola Casa de Galicia en Alcobendas no marco da edición número vinte e dous do Encontro de Gaitas e Percusión Tradicional.
Ata o citado municipio madrileño desprazouse unha delegación integrada por 22 músicos da escola de Outes, encabezada polo alcalde, Francisco Calo, para ofrecer varias actuacións e participar en desfiles que animaron as rúas de Alcobendas con baile e música tradicional.
O rexedor de Outes amosou o seu agradecemento á Casa de Galicia de Alcobendas a invitación para asistir ao encontro "e poder divulgar o intenso e valioso traballo que se fai na Escola de Música e Baile Tradicional, coa implicación e a paixón de alumnos e profesores, para conservar e divulgar o noso patrimonio cultural, a nosa música e o noso baile tradicional".
Unha escola, que segundo destacou Calo, conta cun cento de integrantes "e é un auténtico orgullo para Outes".
- Alerta amarilla por tormentas este martes en Galicia: la AEMET avisa de fuertes lluvias con granizo en Lugo y las Rías Baixas
- El plan perfecto para este puente de mayo en Galicia: las dos mejores orquestas coinciden en estas fiestas
- Las casas de Santiago que conquistan a los jurados de arquitectura
- Dos estudiantes de Santiago logran la medalla de plata en la Olimpiada Española de Química
- El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura
- Santa Marta Segura estudia contratar seguridad privada ante el auge de “mochileros” en el tráfico de droga
- Investigan la muerte de una mujer que apareció herida y semiinconsciente en una calle de Portonovo
- Parece California, pero es Galicia: el mayor bosque de secuoyas rojas de Europa está a 1 hora de Santiago