Outes amosa o seu folclore en Alcobendas

A Escola de Música e Baile Tradicional, que celebra o seu 30 aniversario, participou na Xuntanza de Galegos celebrada na localidade madrileña

Francisco Calo cos 22 integrantes da Escola de Música e Baile Tradicional de Outes, en Alcobendas.

Francisco Calo cos 22 integrantes da Escola de Música e Baile Tradicional de Outes, en Alcobendas. / Cedida

Suso Souto

Outes

A Escola de Música e Baile Tradicional do Concello de Outes participou durante dous días nos actos organizados pola Xuntanza de Galegos en Alcobendas que tivo lugar nesta localidade madrileña.

A agrupación, que este ano celebra o seu trinta aniversario con diversas actividades, foi convidada pola Casa de Galicia en Alcobendas no marco da edición número vinte e dous do Encontro de Gaitas e Percusión Tradicional.

Ata o citado municipio madrileño desprazouse unha delegación integrada por 22 músicos da escola de Outes, encabezada polo alcalde, Francisco Calo, para ofrecer varias actuacións e participar en desfiles que animaron as rúas de Alcobendas con baile e música tradicional.

O rexedor de Outes amosou o seu agradecemento á Casa de Galicia de Alcobendas a invitación para asistir ao encontro "e poder divulgar o intenso e valioso traballo que se fai na Escola de Música e Baile Tradicional, coa implicación e a paixón de alumnos e profesores, para conservar e divulgar o noso patrimonio cultural, a nosa música e o noso baile tradicional".

Unha escola, que segundo destacou Calo, conta cun cento de integrantes "e é un auténtico orgullo para Outes".

