Xeal presenta el libro 'A fábrica da luz' a más de 30 escolares en la central de O Pindo

La compañía Xeal presentó este miércoles en las antiguas instalaciones de la central eléctrica de O Pindo, en Carnota, el cuento infantil A fábrica da luz, en una primera sesión de cuentacuentos dirigida a alumnado del CEIP do Pindo.

La iniciativa, de carácter educativo y familiar, se completó con una segunda sesión destinada a hijos e hijas de personal de la compañía.

La jornada se estructuró en dos pases. En la sesión de la mañana participaron 13 estudiantes de entre 6 y 8 años del CEIP do Pindo. Por la tarde tuvo lugar una segunda sesión, en la que participaron 18 menores (hijos e hijas de trabajadores de Xeal).

En ambos encuentros, el objetivo era transmitir de forma sencilla la idea de que se encontraban en una auténtica fábrica de luz y que la energía que ilumina hogares y colegios nace de la fuerza de la naturaleza y del trabajo constante de un equipo humano.

A través de la narración de A fábrica da luz, niños y niñas descubren la relación entre el entorno natural —la lluvia y la fuerza del agua— y el trabajo que permite transformar esa energía en electricidad. La actividad pone en valor el componente humano de la producción energética, destacando que “detrás de cada luz encendida hay personas que trabajan las 24 horas del día para hacer posible el suministro”.

Cada sesión combina una breve acogida y contextualización del espacio con el relato del cuentacuentos, y concluye con la entrega de ejemplares del libro a los participantes.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Xeal refuerza su apuesta por acciones divulgativas que promueven el conocimiento del patrimonio industrial y energético de la zona y contribuyen a fortalecer el vínculo con la comunidad y el orgullo de pertenencia.