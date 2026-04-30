Acuerdo 'histórico' en Aguiño: trece vecinos ceden terrenos para que la rúa do Porto sea, al fin, pública

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, anunció este jueves el acuerdo alcanzado con trece propietarios de terrenos ubicados en las inmediaciones de la antigua planta mejillonera de Aguiño con vistas a formalizar una cesión que permita que la pista que atraviesa esa zona, la denominada rúa do Porto, pase a ser de titularidad municipal.

El Concello firmará con los trece propietarios la aprobación de la relación de afectados por esta medida y notificará el acuerdo a los interesados para la suscripción de los respectivos convenios de cesión.

Los afectados cederán, sin ninguna contraprestación, los terrenos correspondientes al vial. La regidora se desplazó hasta el lugar acompañada del primer teniente de alcalde, Vicente Mariño, y del concejal de Mar, Fernando Abraldes, para hablar con los vecinos y firmar ya gran parte de dichos documentos.

"Para llegar a este punto hubo que contactar con los propietarios, iniciar el expediente administrativo y aprobar la medida en la Junta de Gobierno Local", dijo la alcaldesa, quien añadió que "esta era una demanda histórica, pues esa calle da acceso a viviendas, a un negocio y a unas naves en las que se guardan embarcaciones".

En este sentido, la mandataria local se comprometió a que, una vez se formalice la escritura pública de los terrenos, se hará público el proyecto para dotar a esa calle, de casi 150 metros lineales, de servicios básicos, como pavimento y red de saneamiento.

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"Estamos en un terreno privado, que no es competencia municipal, y en el que, por lo tanto, nunca pudimos actuar: ni asfaltarlo ni dotarlo de los servicios básicos que cualquier calle de tanto tránsito, como esta, merece", señaló Sampedro.