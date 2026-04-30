Comeza na Pobra, Portosín e O Porto do Son a campaña 'Merca no teu concello'
Sortearanse 1.000 euros, distribuídos en 20 tarxetas prepago de 50 euros
A Pobra
Este venres 1 de maio comeza nas localidades da Pobra do Caramiñal, O Porto do Son e Portosín a campaña Merca no teu concello, promovida pola Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta, coa colaboración das patronais da Pobra e Portosín.
O obxectivo desta actuación, que comprende 40 campañas (10 por provincia) e 114 localidades en toda Galicia, é estimular as vendas nos municipios rurais galegos, achegar os clientes aos comercios de proximidade e dinamizar o sector.
Na provincia de A Coruña celebraranse 10 actuacións, englobando 28 localidades ata o mes de outubro, e repartindo un total de 10.000 euros en premios.
Poderán participar nesta campaña todos os clientes que realicen compras nos establecementos retallistas das tres citadas localidades ata o 15 de maio. Deben facelo rexistrando directamente a súa compra na web da localidade correspondente a través de calquer dispositivo electrónico: móbil, tablet ou ordenador.
A participación pode ser rexistrada tamén polo comerciante, se o desexa, a través da mesma plataforma, onde se pode introducir directamente a operación de compra dos clientes, duplicando deste xeito as súas opcións de gañar.
Entre os participantes nesta campaña sortearanse 1.000 euros, distribuídos en 20 tarxetas prepago de 50 euros, que deberán ser empregadas para volver mercar nos comercios de proximidade das respectivas localidades.
O sorteo realizarase o 18 de maio, e o martes 26 de maio terá lugar a entrega dos premios aos afortunados na Praza do Emigrante da Pobra.
