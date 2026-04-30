Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vecinos de MallouCacheirasFeira das ProfesiónsFeria del LibroExtranjeros en Galicia
instagram

Danza, música, festivais, arte, narración ou monólogos: Ribeira programa un Maio Cultural con quince propostas

Fran Sieira bailará ao son de Caamaño & Ameixeiras, e as cantareiras de Bailadela e As sete linguas renderán homenaxe a Begoña Caamaño

Ana Barreiro, esquerda, e Nucha Brión, na presentación do Maio Cultural de Ribeira. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

As concelleiras de Cultura, Ana Barreiro, e de Educación, Nucha Brión, presentaron este xoves a programación do Maio Cultural de Ribeira, que inclúe quince propostas para todos os públicos.

Na programación están implicados varios colectivos, e a maior parte das actividades terán lugar no auditorio municipal.

Nese escenario terá lugar o sábado 2 ás 20.00 horas o espectáculo BenQuerer, no que a danza cobrará protagonismo con Fran Sieira bailando ao son de Caamaño & Ameixeiras.

E tamén no auditorio se celebrarán tres concertos: os que organizan o conservatorio municipal (o concerto didáctico titulado Unha viaxe no tempo, o xoves 7, ás 20.00 horas); a Confraría da Dorna (unha gala solidaria para o domingo 10, ás 20.00 horas, que será amenizada por Mimarte e cuxa entrada custará 5 euros); e a Asociación Galega de Solidariedade co Pobo Saharauí (unha cita benéfica a prol do programa Vacacións en Paz, que amenizarán o grupo Boroa e o artista David Cuence, o sábado 23 ás 20.00 horas, con entradas a 3 euros).

Carlos Blanco encherá de risas o auditorio o venres 8 ás 20.30 e ás 22.30 horas, con dúas sesións do monólogo A Penúltima.

A música terá tamén un gran protagonismo os días 8 e 9 co festival Bruón Folk Fest, na contorna do Centro Recreativo de Artes, con talleres, mesa redonda, foliada, espectáculos infantís, micro aberto, mercado de artesanía e gastronomía, as actuacións de Five Pipers (proposta musical que mestura metal-punk e gaitas), Ce Pantasma, Pakolas e Requinta de Lampai e o concerto de Faltriqueira, Ardentía e Ramalleira.

O folclore galego marcará a xornada do sábado 16, ás 19.00 horas, da man de Tahúme, co Festival Nacional de Folclore, a celebrar no auditorio.

Non faltará o oco para a narración con Sábados de conto, no centro cultural Lustres Rivas. Comezará o día 16, ás 12.00 horas, con A chave do reino, de Charo Pita, para seguir o día 30, ás 12.00 horas,

con As mil e unha, de Vero Rilo.

O 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado a Begoña Caamaño, haberá un espectáculo das cantareiras de Bailadela e As sete linguas ás 13.00 horas, na Praza da Porta do Sol.

Ademais, a asociación Francisco Lorenzo Mariño organiza para ese día inchables, música, xogos populares e un certame de debuxo infantil con agasallos no parque da Tasca e na casa da cultura de Aguiño, a partir das 16.30 horas, así como o espectáculo de maxia Don Gelatti, con Dani García, ás 19.30 horas.

A narración virá da man de Seres máxicos do reino de Galicia, con Soledad Felloza, o sábado 23 ás 18.00 horas, no centro social de Carreira.

O domingo 24, ás 19.00 horas, o auditorio acollerá o Concerto das Letras Galegas, protagonizado pola Coral Municipal de Ribeira, a Coral do Círculo Mercantil de Ribeira e a Coral Polifónica de Berres (A Estrada).

Os escolares do municipio poderán asistir no auditorio o venres 29 ás 11.00 horas ao espectáculo en homenaxe a Begoña Caamaño, Chaves invisibles, de Vero Rilo e Luis Iglesias.

Un acto no que, ademais, se entregarán os premios do XXXIV Concurso Escolar das Letras Galegas.

Xa orientado á mocidade, a partir das 22.00 horas, o Parque García Bayón acollerá o festival musical con Fálame así, cántame así, con 9Louro como cabeza de cartel, xunto a Alddara e os DJ's Diego Tercero, Mateo Fajardo e Mateo Abelleira.

Da man do Eixo Atlántico chegan os intercambios escolares Galicia-Norte de Portugal os días 7, 8, 13 e 14 co colexio de Olveira (Ribeira) e a escola básica D. Manuel Faria e Sousa, de Felgueiras.

E ata o día 30, o centro cultural Lustres Rivas acolle a mostra da XV Bienal de Pintura do Eixo Atlántico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents