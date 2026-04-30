A lonxa de Ribeira estrea tres máquinas xeradoras de xeo que producen 15.000 quilos diarios
A Xunta financiou con 120.000 euros novos equipamentos, entre os que figuran unha dosificadora de xeo e unha cinta transportadora de caixas
A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, comprobou este xoves na lonxa Ribeira algunhas das melloras realizadas coas axudas da Consellería do Mar para proxectos postos en marcha a través do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (Galp) Ría de Arousa e que permitiron modernizar as instalacións de empresas que desenvolven a súa actividade nesa instalación.
Ditas achegas contribuíron á optimización do procesado de peixe e marisco, a través da adquisición de diverso equipamento que superou os 120.000 euros. É o caso, dunha dosificadora de xeo, dunha cinta transportadora de caixas e de tres xeradores de xeo que producen un rendemento diario de 15.000 quilos para o seu uso polas empresas comercializadoras locais, así como nas poxas da lonxa.
A directora xeral puxo en valor estas achegas e valorou así mesmo as realizadas nunha das empresas situadas no mesmo recinto, por un importe de máis de 80.000 euros e que contribuíron á trazabilidade dos produtos pesqueiros.
Na actualidade, a Xunta continúa co desenvolvemento das dúas novas convocatorias publicadas para este ano e que ascenden a 7.750.000 euros.
Enmarcadas nas Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo e cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa), estas axudas permitiron, nas tres convocatorias anteriores, executar 339 proxectos que supuxeron a mobilización dun investimento de case 46 millóns de euros, dos que 25 millóns foron en concepto de axuda pública e 21 millóns de financiamento privado.
- Ni Carnota ni Muxía: la playa a 40 minutos de Santiago donde ya se ve el mar de ardora
- El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura
- María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: 'Es una tomadura de pelo y vamos a pelear
- Diego Martínez, ganadero que compró la vaca más cara de Galicia en 8.405 euros: 'Son 1.200 kilos de máxima calidad
- Decomisan casi cuatro toneladas de productos fitosanitarios en una nave ilegal de Santa Comba
- De picheleiro a picholeiro: la otra identidad de los santiagueses que viene de una ciudad construida para conducir el agua
- Mallou se moviliza ante las primeras cartas de expropiación para el nuevo barrio de Santiago: 'Ofrecen unha miseria
- Las obras de Adif en la estación de A Coruña provocarán un corte total de los trenes con Santiago en verano