Noia dota de redes de saneamento e abastecemento de auga o núcleo da Albariza
É a primeira obra executada con medios propios municipais nos últimos dez anos, segundo o tenente de alcalde, Manuel Seijas
O Concello de Noia vén de dar por rematadas as obras de instalación dunha rede de saneamento separativa, pavimentación e dotación de subministración de auga potable no núcleo da Albariza, unha actuación que se desenvolveu ao longo dos dous últimos meses.
O concelleiro de Obras, Manolo Seijas, destacou a relevancia desta intervención, subliñando que se trata da primeira obra executada con medios propios municipais nos últimos dez anos. Neste sentido, explicou que esta fórmula permitiu un aforro aproximado de 30.000 euros para as arcas municipais.
Seijas quixo tamén amosar o seu agradecemento a todo o persoal implicado na execución dos traballos, recoñecendo o seu esforzo e compromiso para levar a cabo a actuación en tempo e forma.
Así mesmo, o edil lembrou que “a ampliación da rede de saneamento separativa é un compromiso que adquirimos ca veciñanza. O reto é continuar desenvolvendoa a pesar da difícil situación económica que herdamos”.
“Ningunha parroquia é pequena cando se fala dos servizos básicos”, engadiu o tenente de alcalde.
- El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura
- Decomisan casi cuatro toneladas de productos fitosanitarios en una nave ilegal de Santa Comba
- Mallou se moviliza ante las primeras cartas de expropiación para el nuevo barrio de Santiago: 'Ofrecen unha miseria
- El Monbus Obradoiro de Epi, listo para el reto: “El 100% de mis jugadores está disfrutando el momento”
- La mercería gallega que supera a todo Inditex salvo Zara en TikTok
- Alumnos del San Clemente de Santiago, primeros de FP en ganar un concurso internacional de captación de talento tecnológico
- Parece California, pero es Galicia: el mayor bosque de secuoyas rojas de Europa está a 1 hora de Santiago
- El jefe de Inmunología del CHUS: 'El mejor suplemento para reforzar el sistema inmunitario es una vida sana y sin estrés