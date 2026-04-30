O festival Fálame así, cántame así reunirá en Ribeira a 9Louro, Alddara e os DJ Diego Tercero, Mateo Fajardo e Mateo Abelleira

Celebrarase o 29 de maio, a partir das 22.00 horas, no parque García Bayón

Pola esquerda, Nucha Brión, María Sampedro e Carmen Pérez, na presentación do festival. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, presentou a programación do festival Fálame así, cántame así, que terá lugar a noite do 29 de maio, a partir das 22.00 horas, no parque García Bayón.

O artista 9Louro é o cabeza de cartel dunha cita na que tamén actuarán a cantante Alddara e os DJ Diego Tercero, Mateo Fajardo e Mateo Abelleira.

Nesta proposta converxen música e dinamización do uso do galego entre a xente moza do municipio con letras no nosa lingua.

Promóvese así esta xuntanza arredor da música para pechar o mes das Letras Galegas.

"Ribeira é testemuña e berce de músicos como Aida Tarrío, de Tanxugueiras, ou Heredeiros da Crus; dous claros exemplos de que a creación musical é un moi bo motor de uso do galego tamén na mocidade. Quen non lembra algunhas das míticas cancións en galego que se escoitaban no programa infantil Xabarín Club", sinalou a rexedora.

Na presentación participaron tamén as concelleiras de Educación e Xuventude, Nucha Brión e Carmen Pérez, respectivamente.

9Louro destaca por facer música urbana en galego e estará acompañado por Alddara, cantante que pasou polo programa Operación Triunfo, ademais de Diego Tercero, Mateo Fajardo e Mateo Abelleira, máximos expoñentes da música de mesturas na comarca, que amenizarán o festival ata o remate.

Noticias relacionadas

Ademais, terán cabida os DJ noveis que se están formando no curso que se imparte na Casa da Xuventude, polo que terán ocasión de demostrar o xa aprendido nas clases. Esta acción terá lugar antes do inicio dos concertos, ás 21.00 horas, para ir marcando xa o ritmo.

