Marta Villaverde enxalza a calidade dos produtos pesqueiros locais na Xuntanza de Confraternidade do Porto do Son

Oitocentas persoas participaron no xantar celebrado na zona portuaria

Luís Oujo, no centro, flanqueado por Marta Villaverde e Emilio Queiruga, xunto a outras autoridades. / Cedida

Suso Souto

O Porto do Son

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, asistiu este venres á XXIV Xuntanza de Confraternidade organizada polo Concello do Porto do Son e na que participaron 800 persoas.

Este tradicional xantar, celebrado na zona portuaria e no que tamén participaron o alcalde, Luís Oujo, e o patrón maior, Emilio Queiruga, serve como espazo de encontro para a veciñanza, a Corporación municipal e distintas autoridades, constituíndo un evento de carácter social profundamente ligado ás actividades pesqueiras da vila. 

Durante a xuntanza, a responsable autonómica puxo en valor o traballo diario das confrarías, das persoas do mar e das empresa transformadoras que conforman a cadea de valor do sector. Un evento no que a Consellería do Mar aproveitou para promocionar e poñer en valor os produtos de calidade das nosas rías.

Antes do xantar oficiouse unha misa na igrexa de San Vicente de Noal, cantada polo Coro DoSon.

