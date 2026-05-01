Marta Villaverde enxalza a calidade dos produtos pesqueiros locais na Xuntanza de Confraternidade do Porto do Son
Oitocentas persoas participaron no xantar celebrado na zona portuaria
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, asistiu este venres á XXIV Xuntanza de Confraternidade organizada polo Concello do Porto do Son e na que participaron 800 persoas.
Este tradicional xantar, celebrado na zona portuaria e no que tamén participaron o alcalde, Luís Oujo, e o patrón maior, Emilio Queiruga, serve como espazo de encontro para a veciñanza, a Corporación municipal e distintas autoridades, constituíndo un evento de carácter social profundamente ligado ás actividades pesqueiras da vila.
Durante a xuntanza, a responsable autonómica puxo en valor o traballo diario das confrarías, das persoas do mar e das empresa transformadoras que conforman a cadea de valor do sector. Un evento no que a Consellería do Mar aproveitou para promocionar e poñer en valor os produtos de calidade das nosas rías.
Antes do xantar oficiouse unha misa na igrexa de San Vicente de Noal, cantada polo Coro DoSon.
- María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: 'Es una tomadura de pelo y vamos a pelear
- Un padre y sus hijos menores caen con el coche al río tras una colisión en Negreira
- De picheleiro a picholeiro: la otra identidad de los santiagueses que viene de una ciudad construida para conducir el agua
- Ni Carnota ni Muxía: la playa a 40 minutos de Santiago donde ya se ve el mar de ardora
- Pelea a bastonazos entre dos hombres en la rúa dos Concheiros: 'A estas alturas ya no nos extrañamos de nada
- Así es la visita gratuita que entra en el túnel subterráneo oculto de la Cidade da Cultura
- La Xunta asegura que las cifras de expropiación en Mallou son solo estimaciones y no valores definitivos
- Diego Martínez, ganadero que compró la vaca más cara de Galicia en 8.405 euros: 'Son 1.200 kilos de máxima calidad