Rianxo habilita un aparcamiento gratuito de 3.000 metros cuadrados en Tanxil
Está ubicado en las inmediaciones del acceso a la playa y al cementerio
Rianxo
El Concello de Rianxo está llevando a cabo trabajos de acondicionamiento de un terreno en el que se habilitará un nuevo aparcamiento público.
Se trata de un terreno con una superficie de unos tres mil metros cuadrados, ubicado en la zona de Tanxil.
Será de uso gratuito y se encuentra en las inmediaciones del acceso a la playa y al cementerio municipal.
Dada su gran capacidad, será un aparcamiento estratégico especialmente en la época estival y en las fiestas de la Virxe de Guadalupe, fechas en las que miles de personas acuden al municipio.
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