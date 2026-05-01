De la ruina a la referencia: nuevo impulso al renacimiento del Pazo de Goiáns

El Pazo de Goiáns es el gran símbolo identitario y patrimonial de Boiro. Construido por los Fandiño Gayoso a mediados del siglo XVI, posiblemente sobre una torre defensiva anterior que fue destruida durante las Revueltas Irmandiñas, se alza majestuoso sobre una parcela de 120.000 metros cuadrados.

Todo lo que rodea el pazo es grandioso. Su muro perimetral, de 1.972 metros, que data del siglo XVIII; su torre, levantada en 1688 y de 14 metros de altura (equivalente a un edificio de más de cuatro plantas); y también su historia. En el Pazo de Goiáns (simbolizado en el escudo municipal) llegaron a trabajar 22 criados en 1723.

La propiedad pasó por las manos de varias familias hasta que, finalmente, fue adquirido por el Concello de Boiro en 2010. Durante décadas, el abandono de este elemento patrimonial fue agravando su alarmante deterioro y a punto estuvo de desaparecer.

El 23 de abril de 2019 Hispania Nostra lo incluyó en su temida Lista Roja por su estado de abandono. Lo hizo, además, por iniciativa de quien fue alcalde del municipio, Manuel Velo (entonces en la oposición).

En aquel momento, el Concello se puso manos a la obra y logró revertir la situación, convirtiendo una ruina en un referente cultural.

En mayo de 2022, y tras la rehabilitación de la construcción central y la torre (en la que se invirtieron más de un millón de euros con cargo a un crédito sin intereses del Instituto Galego de Vivenda e Solo), el inmueble abría sus puertas al público. La actuación incluyó además el acondicionamiento de los accesos y las zonas ajardinadas.

Al año siguiente, el 24 de noviembre, el Pazo de Goiáns abandonaba la Lista Roja y entraba en la Lista Verde de Hispania Nostra, que precisamente certifica la adopción de medidas para salvaguardar el patrimonio en peligro.

En mayo de 2024 el Concello ponía en marcha la rehabilitación de la capilla del pazo, en la que se invirtieron 110.133 euros (el 80% lo aportó la Diputación de A Coruña y el resto, el Concello).

La actuación incluyó también la restauración de la pasarela de piedra que conecta el pazo con el pequeño templo, que data del siglo XIX, aunque se construyó sobre otro fundado en 1630 por Jorge Varela de Castro Sotomayor, quinto mayorazgo del Pazo de Goiáns.

Este jueves, la Corporación municipal aprobó el proyecto para la rehabilitación del lagar pequeño, una vivienda y las caballerizas, con la finalidad de formalizar un convenio con la Diputación para su financiación. Las actuaciones están presupuestadas en 252.332 euros.

Quedarán después por rehabilitar el lagar grande, las cocheras, la vivienda de los criados y el palomar. Para recuperar esta última construcción, un palomar de 198 nichos, el Concello solicitó una ayuda de 69.367 euros a la Diputación. El proyecto, valorado en 86.708 euros, plantea mantenerlo a cielo abierto, para permitir visitas en las que poder observar las estrellas.

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Ahora, quien tiene deberes pendientes es Hispania Nostra, que, pese a haber incluido el Pazo de Goiáns en su prestigiosa Lista Verde, mantiene en su ficha el texto con el que lo había incorporado a su Lista Roja, en la que se indica, sobre su estado de conservación, que "el conjunto se encuentra en peligro de derrumbe", que "parte del tejado se ha venido abajo" y que "puede darse el caso de derrumbe de los muros perimetrales". Nada más lejos de la realidad.