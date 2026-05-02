Las Amas de Casa de Ribeira refuerzan su compromiso con el Camino peregrinando a Fisterra

La Asociación de Amas de Casa de Ribeira, con la colaboración del Concello, continúa afianzando su compromiso con el Camino de Santiago, convirtiendo esta experiencia en un proyecto anual que combina convivencia, actividad física y enriquecimiento cultural.

La experiencia comenzó en 2022 con la ruta de A Orixe, siendo la primera asociación en realizar dicho camino, marcando así una iniciativa que no ha dejado de crecer. En 2024 completaron el tramo entre O Cebreiro y Santiago, para seguir en 2025 con el Camino de Tui a Santiago.

Cuarenta personas

Este año la asociación ha dado un paso más recorriendo el Camino de Santiago a Fisterra. Durante siete domingos consecutivos, un total de 40 personas de Ribeira, Boiro y Vilagarcía, completaron la ruta el pasado 26 de abril al pie del faro de Fisterra, para después disfrutar de una comida de fraternidad.

Participaron personas de distintas edades, de 13 a 70 años, "lo que favorece el intercambio de experiencias y refuerza los lazos comunitarios. Esta diversidad ha contribuido a crear un ambiente cercano y familiar, donde cada etapa del Camino se vive como una experiencia compartida", señalan desde la asociación.

Fortalecer valores

Desde el colectivo subrayan además que "más allá del reto físico y personal, el Camino se ha convertido en una oportunidad para fortalecer valores como la cooperación personal y el compañerismo, puesto que año tras año el grupo crece no solo en número, sino que se consolida como una auténtica familia que avanza unida".

Con la vista puesta en futuras propuestas, la Asociación de Amas de Casa reafirma su intención de seguir recorriendo nuevas etapas y sumando participantes, para así poder mantener vivo el espíritu del Camino y su impacto positivo en la comunidad. Así, planean una próxima peregrinación por el Camino Inglés, desde Ferrol a Santiago.