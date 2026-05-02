Hallan muerta a una octogenaria de Porto do Son que había desaparecido el viernes

Conmoción en Porto do Son tras confirmarse el fallecimiento de Maruja Miguéns, de 89 años y vecina del lugar de Eiravedra, en la parroquia de Goiáns. La mujer estaba desaparecida desde la tarde del viernes.

Conocida como 'Maruja da Fidalga', había salido a pasear como tenía por costumbre por el entorno de su casa, pero no regresó.

El 112 Galicia tuvo constancia de la desaparición alrededor de las 22.00 horas. Las tareas de rastreo ya habían comenzado en la jornada de ayer, con la participación de la Guardia Civil y del GES de Noia, aunque finalizaron con resultado negativo.

Esta mañana se reanudó la búsqueda con la incorporación de la Unidad Operativa de Drones de la Agencia Gallega de Emergencias (Axega). Al final de la mañana, la desaparecida fue hallada por unos vecinos en la zona de un arroyo, aunque ya se encontraba fallecida.

En la búsqueda participaron también agentes de la Guardia Civil, personal municipal, vecinas y vecinos de la fallecida. Hasta el lugar se desplazó también el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, quien lamentó el fatal desenlace y señaló que el cuerpo de la mujer se encontraba en una finca con abundante maleza, "muy cerca de su casa".

De hecho, añadió, "los vecinos no se explican cómo pudo acceder hasta allí, dado que es una zona de parcelas con maleza muy alta".