Noia recupera o Campo da Feira tras anos de deterioro
A obra foi executada con medios propios o que supuxo un aforro estimado de 15.000 euros
O Concello de Noia vén de completar a recuperación do Campo da Feira, un espazo verde emblemático situado moi preto do casco urbano que presentaba un notable estado de deterioro.
Os traballos realizados incluíron a mellora das sendas peonís, a posta en funcionamento da fonte, a limpeza dos bordos, o adecentamento dos xardíns, a plantación de novas árbores, así como a poda e a limpeza integral da pedra existente no recinto.
"Esta intervención permitiu devolverlle ao espazo a súa funcionalidade e atractivo para o goce da veciñanza", subliñan dende o Concello.
Estado de abandono
O concelleiro Abel Pan destacou a relevancia desta actuación, subliñando que "o Campo da Feira é unha zona verde moi próxima ao casco urbano e levaba tempo precisando unha intervención profunda debido ao seu estado de abandono".
A obra foi executada con medios propios municipais, "o que supuxo un aforro estimado de 15.000 euros para as arcas do Concello, optimizando así os recursos públicos e garantindo unha xestión eficiente", subliñou.
Espazos accesibles e sostibles
Con esta actuación, "o Concello de Noia reafirma o seu compromiso coa conservación e mellora dos espazos públicos, apostando por contornas máis coidadas, accesibles e sostibles para toda a cidadanía", conclúe Abel Pan.
