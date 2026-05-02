ESPAZOS PÚBLICOS

Noia recupera o Campo da Feira tras anos de deterioro

A obra foi executada con medios propios o que supuxo un aforro estimado de 15.000 euros

Campo da Feira de Noia despois das actuacións de mellora. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

O Concello de Noia vén de completar a recuperación do Campo da Feira, un espazo verde emblemático situado moi preto do casco urbano que presentaba un notable estado de deterioro.

Os traballos realizados incluíron a mellora das sendas peonís, a posta en funcionamento da fonte, a limpeza dos bordos, o adecentamento dos xardíns, a plantación de novas árbores, así como a poda e a limpeza integral da pedra existente no recinto.

"Esta intervención permitiu devolverlle ao espazo a súa funcionalidade e atractivo para o goce da veciñanza", subliñan dende o Concello.

Estado de abandono

O concelleiro Abel Pan destacou a relevancia desta actuación, subliñando que "o Campo da Feira é unha zona verde moi próxima ao casco urbano e levaba tempo precisando unha intervención profunda debido ao seu estado de abandono".

A obra foi executada con medios propios municipais, "o que supuxo un aforro estimado de 15.000 euros para as arcas do Concello, optimizando así os recursos públicos e garantindo unha xestión eficiente", subliñou.

Espazos accesibles e sostibles

Con esta actuación, "o Concello de Noia reafirma o seu compromiso coa conservación e mellora dos espazos públicos, apostando por contornas máis coidadas, accesibles e sostibles para toda a cidadanía", conclúe Abel Pan.

