CAPACITACIÓN
Cociña, ofimática e mobilización de enfermos: o Plan de Emprego de Ribeira suma novas formacións
Participan cen persoas desempregadas de cinco concellos de Barbanza
Quince persoas formáronse en cociña colectiva no marco dun novo curso, de 35 horas, da terceira edición do Programa Integrado de Emprego (PIE) de Ribeira.
A concelleira de Promoción Económica, Carmen Pérez, na compaña da súa homóloga de Educación, Nucha Brión, fixo entrega dos diplomas, destacando "o bo desenvolvemento desta terceira convocatoria do programa e o aproveitamento que está tendo para moitos veciños da comarca para capacitarse para as diferentes saídas laborais existentes".
Doce meses
Nas vindeiras semanas impartiranse novos cursos de ofimática, técnicas administrativas e mobilización de enfermos. Os dous primeiros desenvolveranse na Aula CeMIT ribeirense, mentres que o último será nas aulas de Cristóbal Colón.
As formacións comezaron no mes de outubro para ofrecer, ao longo de doce meses, orientación, formación e intermediación laboral, buscando adaptarse ás necesidades de cada persoa. Tamén se lles ofrece a posibilidade de facer prácticas profesionais non laborais.
Un cento de veciños desempregados da comarca
O Programa Integrado de Emprego de Ribeira conta coa participación dun cento de persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego e residentes nos concellos de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo e Porto do Son, cun compromiso de inserción laboral do 45%.
Foi promovido polo Concello de Ribeira e subvencionado pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia e o Servizo Público de Emprego Estatal.
- Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer
- Cincuenta estudiantes son reconocidos por su esfuerzo académico en la residencia Almirante Martorell de Santiago
- La lucha por el ascenso a la ACB entre Monbus Obradoiro y Leyma Coruña en directo: dónde y cuándo ver los partidos
- Santiago reconstruida en digital: la ciudad que vuelve a existir en 3D
- La Guardia Civil investiga a dos personas por el uso fraudulento de una tarjeta de tacógrafo en Santiago
- Dos bloques, 18 viviendas y una fachada acristalada: así será un nuevo edificio del centro de Santiago
- El dulce artesano de una aldea de menos de 30 vecinos que conquista Santiago: nadie se va de las fiestas sin él
- De Santiago al mundo: Miguel y el oficio olvidado que gana premios internacionales