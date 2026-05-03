Cociña, ofimática e mobilización de enfermos: o Plan de Emprego de Ribeira suma novas formacións

Participan cen persoas desempregadas de cinco concellos de Barbanza

Acto de entrega de diplomas do curso cociña colectiva en Ribeira. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Quince persoas formáronse en cociña colectiva no marco dun novo curso, de 35 horas, da terceira edición do Programa Integrado de Emprego (PIE) de Ribeira.

A concelleira de Promoción Económica, Carmen Pérez, na compaña da súa homóloga de Educación, Nucha Brión, fixo entrega dos diplomas, destacando "o bo desenvolvemento desta terceira convocatoria do programa e o aproveitamento que está tendo para moitos veciños da comarca para capacitarse para as diferentes saídas laborais existentes".

Doce meses

Nas vindeiras semanas impartiranse novos cursos de ofimática, técnicas administrativas e mobilización de enfermos. Os dous primeiros desenvolveranse na Aula CeMIT ribeirense, mentres que o último será nas aulas de Cristóbal Colón.

As formacións comezaron no mes de outubro para ofrecer, ao longo de doce meses, orientación, formación e intermediación laboral, buscando adaptarse ás necesidades de cada persoa. Tamén se lles ofrece a posibilidade de facer prácticas profesionais non laborais.

Un cento de veciños desempregados da comarca

O Programa Integrado de Emprego de Ribeira conta coa participación dun cento de persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego e residentes nos concellos de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo e Porto do Son, cun compromiso de inserción laboral do 45%.

Foi promovido polo Concello de Ribeira e subvencionado pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia e o Servizo Público de Emprego Estatal.

