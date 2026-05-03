INFRAESTRUTURAS

Noia mellora o saneamento e o firme das rúas Brasil e Lorenzo de Armada

Os traballos serán executados polos operarios da Brigada Municipal

Mellora de rúas no casco urbano de Noia. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

O Concello de Noia iniciará mañá as obras de saneamento e renovación do firme nas rúas Brasil e Lorenzo de Armada, unha actuación clave para mellorar as infraestruturas urbanas da zona.

Aínda que xa se levaron a cabo traballos previos de preparación, será a partir de mañá cando comecen as actuacións de apertura, "marcando o inicio efectivo dunha intervención moi demandada pola veciñanza", subliñan dende o goberno local.

Optimizar recursos

O executivo aposta pola xestión directa das obras a través da Brigada Municipal, co obxectivo de optimizar os recursos públicos e garantir unha execución de calidade.

Esta nova actuación ponse en marcha tras a finalización dos traballos realizados pola brigada na Albariza e no Campo da Feira, reforzando así a continuidade da planificación municipal.

O proxecto permitirá implantar un sistema de saneamento separativo, co fin de evitar a sobrecarga dos bombeos, especialmente durante os episodios de choiva. Esta mellora contribuirá a un funcionamento máis eficiente da rede e a unha maior sustentabilidade do sistema.

Actuacións por tramos

Ademais, levarase a cabo unha renovación do firme, co fin de garantir unha maior seguridade viaria e comodidade tanto para peóns como para vehículos. As obras desenvolveranse por tramos, unha planificación que busca minimizar o impacto na actividade comercial e na vida diaria da zona.

Con esta actuación, "o Concello reafirma o seu compromiso coa mellora continua dos servizos públicos e das infraestruturas municipais", subliñan dende o goberno local.

