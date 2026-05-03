FESTIVAL
O Pampallín enche Outes de música, circo e ambiente festivo
Centos de mozas e mozos gozaron dunha exitosa festa
Centos de mozos e mozas gozaron en Outes da vixésimo sexta edición do festival Pampallín, que encheu a Praza de Galicia.
A música foi a gran protagonista dunha cita consolidada, que xuntou na capital outiense artistas de primeiro nivel, como Unto Vello, Broken Peach, 9Louro e o Grupo Cayenna. A velada complementouse co espectáculo Circo de lume, a cargo de Asacocirco.
Non faltou tampouco á cita unha polbeira para complementar gastronomicamente a festa.
A celebración incluíu o Pampallín miúdo, no que os máis pequenos puideron gozar de inchables, xogos tradicionais e espectáculos circenses, ademais da música urbana con Kid Mount.
Unha cita festiva que contou co apoio da Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e do Concello de Outes, ademais de diversas entidades colaboradoras, como Protección Civil, Adisbismur, Asociación A Riola de Outes, Asociación de Veciños Pontenafonso e a ADC Esteirana de Carrilanas.
