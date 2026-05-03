Colapso de la CatedralXantar popular en SarObradoiroFeira do Libro
FESTIVAL

O Pampallín enche Outes de música, circo e ambiente festivo

Centos de mozas e mozos gozaron dunha exitosa festa

Concerto de Unto Vello no Pampallín de Outes. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Outes

Centos de mozos e mozas gozaron en Outes da vixésimo sexta edición do festival Pampallín, que encheu a Praza de Galicia.

A música foi a gran protagonista dunha cita consolidada, que xuntou na capital outiense artistas de primeiro nivel, como Unto Vello, Broken Peach, 9Louro e o Grupo Cayenna. A velada complementouse co espectáculo Circo de lume, a cargo de Asacocirco.

A mocidade encheu a Praza de Galicia de Outes. / Cedida

Non faltou tampouco á cita unha polbeira para complementar gastronomicamente a festa.

A celebración incluíu o Pampallín miúdo, no que os máis pequenos puideron gozar de inchables, xogos tradicionais e espectáculos circenses, ademais da música urbana con Kid Mount.

Unha das actuacións no festival Pampallín de Outes. / Cedida

Unha cita festiva que contou co apoio da Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e do Concello de Outes, ademais de diversas entidades colaboradoras, como Protección Civil, Adisbismur, Asociación A Riola de Outes, Asociación de Veciños Pontenafonso e a ADC Esteirana de Carrilanas.

