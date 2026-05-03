Tráfico de drogas en viviendas y terrazas de bar: a juicio cuatro acusados en Ribeira

La Audiencia Provincial, en su sede de Santiago, juzgará esta semana a cuatro vecinos de Ribeira acusados de delitos contra la salud pública por traficar con drogas, para los que la Fiscalía solicita penas de entre 4 y 6 años de prisión.

A dos de ellos, un hombre (con antecedentes) y una mujer, el Fiscal les acusa de utilizar sus domicilios para el "almacenamiento, adulteración y distribución de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes, sirviéndose de ambos como soportes logísticos y de mercado para sus fines delictivos".

Cocaína y heroína

El 30 de octubre de 2025, durante el registro de sus viviendas, los agentes encontraron al acusado con un grupo de consumidores-compradores y hallaron 985 gramos de cocaína, con un valor aproximado de 59.000 euros y 5,5 gramos de heroína, valorada en 344 €, además de 10.130 euros en efectivo, "dinero supuestamente proveniente del tráfico de drogas, habida cuenta de que no se le conoce al investigado actividad profesional y retribución alguna", señala la Fiscalía.

Por su parte, en la vivienda de la acusada, las fuerzas del orden incautaron 37,4 gramos de cocaína, con un valor aproximado de 2.200 euros, 1,4 gramos de heroína valorada en 81 euros, y 20.950 euros en metálico, así como útiles para la conservación, tráfico, adulteración y consumo de drogas.

La Fiscalía solicita para el varón una pena de 6 años de prisión y para la mujer 4 años de cárcel, además de multas de 300.000 euros a cada uno.

Vendiendo cocaína en una terraza

Por otro lado, la Audiencia Provincial juzgará también a una mujer, con antecedentes penales por tráfico de drogas, tras ser interceptada por la Policía Nacional el 25 de junio de 2023 en la terraza de un bar de la Avenida del Malecón de Ribeira cuando vendía 1 papelina de cocaína, recibiendo a cambio 10 euros.

Además, los agentes le incautaron 5 bolsitas termoselladas de cocaína y 2 de heroína. También le fueron intervenidos tres teléfonos móviles y 60 euros. "Tales sustancias estaban destinadas a la venta a terceros", según la Fiscal, que solicita para la acusada una pena de 5 años de prisión y la imposición de una multa de 300 euros.

Venta a pequeños consumidores

Otra mujer será juzgada también esta semana tras ser sorprendida el 20 de diciembre de 2021 en el lugar de Martín (Ribeira) portando una bolsa de plástico transparente que contenía 23 papelinas con 2,256 gramos de cocaína valorados en 398,38 euros, y 7 papelinas de heroína (0,769 gramos y 69,92 € de valor), que tenía preparadas para su distribución entre pequeños consumidores.

La Fiscalía solicita para ella una pena de prisión de 4 años y la imposición de una multa de 1.000 euros.