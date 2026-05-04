Amicos implícase na conservación dos ecosistemas mariños do Parque Nacional das Illas Atlánticas
A Xunta financia con 20.000 € o programa da entidade para formación e mantemento do viveiro de anxiospermas mariñas e restauración de praderías
A Xunta financiará con 20.000 euros o programa da asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos para realizar labores de conservación dos ecosistemas mariños no Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, segundo lle trasladou este luns a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ao director xeral desta entidade sen ánimo de lucro, Xoán España.
En concreto, persoal de Amicos executará traballos de formación e mantemento do viveiro de anxiospermas mariñas, así como de restauración de praderías. Cómpre indicar que as anxiospermas son plantas superiores con frores, raíces, tallos e follas que evolucionaron para vivir somerxidas no mar. Son clave para o ecosistema, xa que producen osíxeno, capturan carbono, prevén a erosión costeira e actúan como refuxio para diferentes especies.
Esta actuación enmárcase nos traballos que se están desenvolvemento no Parque Nacional para o mantemento e conservación dos fondos mariños no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia PRTR Mariño.
Nese senso, Ángeles Vázquez fixo fincapé no papel das persoas con discapacidade como axentes ambientais e puxo en valor o compromiso de Amicos coa conservación do medio a través de proxectos centrados na adaptación ao cambio climático, á educación e sensibilización ambiental, á protección da biodiversidade e á economía verde inclusiva.
En concreto, a conselleira destacou iniciativas como os programas de voluntariado e acción ambiental inclusiva, que contribúen á mellora do medio terrestre e mariño e fomentan a implicación da cidadanía na súa protección, e a iniciativa Amiríos, que está enfocada á conservación fluvial con accións como limpezas de lixo, control de especies invasoras e reforestación de ribeiras contribuíndo a protexer a biodiversidade dos ríos galegos.
Cómpre lembrar que Amicos é unha asociación galega sen ánimo de lucro que traballa para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual, autismo e parálise cerebral. Conta con máis de 25 anos de traxectoria e é un referente na inclusión social e laboral na comarca do Barbanza e noutras zonas da Comunidade.
