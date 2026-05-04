El BNG dice que ninguna normativa impide construir la residencia de Ribeira en As Saíñas, como alegó la Xunta

Las diputadas autonómicas del BNG Olalla Rodil y Rosana Pérez instan a la Xunta a iniciar cuanto antes la construcción de la nueva residencia de Ribeira, anunciada hace cinco años, y a hacerlo, además, en el terreno ofrecido inicialmente por el Concello, ubicado en As Saíñas.

Y es que, pese a que la Xunta ya decidió ubicar el complejo en otra parcela que el Concello ofreció en la parte baja del parque periurbano, los nacionalistas consideran que no es la localización adecuada "porque estaría aislada en el medio del monte" y que "no existe ningún obstáculo legal para hacer la residencia en As Saíñas".

Cabe recordar que el año pasado la Xunta rechazó el terreno de As Saíñas alegando que no sería posible construir allí la residencia por un cambio de normativa a nivel estatal relativo a zonas inundables.

Al respecto, el portavoz municipal del BNG, Luis Pérez, dijo que, según el Gobierno central, "no se solicitó a las comunidades autónomas la paralización de actuaciones previstas amparadas en la legislación vigente en atención a las reformas normativas en tramitación" y que "en tanto no haya una modificación de la normativa vigente, las limitaciones a los usos en las zonas inundables son las que establece el Reglamento del Dominio Público Hidráulico".

Así pues, el BNG no ve impedimento para que la Xunta ejecute en el terreno de As Saíñas una actuación para la que ya se invirtieron 800.000 euros: 100.000 para la adquisición del terreno, 300.000 para el derribo de la construcción en ruinas que había en ese lugar, y 400.000 para la redacción del proyecto.

Pérez añadió que "Augas de Galicia sigue sin emitir el informe que es preceptivo para hacer la residencia en As Saíñas, dado que existe un regato a menos de cien metros", pero que "no existe ninguna traba burocrática ni administrativa".

Olalla Rodil dijo que "desde que anunció la nueva residencia en 2021, la Xunta incluyó cada año una partida presupuestaria para esa actuación", pero que nunca se ejecutó, y que en los Orzamentos de 2026 "no existe".

"El PP vinculó esta obra a unos fondos europeos que deberán estar justificados en agosto, por lo que es evidente que no tiene intención de construir la residencia este año", señaló Rodil.

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Rosana Pérez indicó que "en Barbanza solo hay una residencia pública, la de A Pobra, construida hace 40 años y con 40 plazas", y recordó que, si bien hay otras dos de gestión privada, que suman 150 plazas, "son insuficientes para una comarca de 67.000 habitantes en la que 15.000 personas son mayores de 65 años".