O Sergas chama á orde polos "eventos sen control" en apoio ao peche no hospital do Barbanza

A xerencia da área sanitaria advirte que as actividades previstas, entre elas un concerto, "resultan inapropiadas" e poden xerar "consecuencias negativas"

Participantes no peche no hospital do Barbanza. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

O peche no recibidor do Hospital da Barbanza (Ribeira) chega ao seu duodécimo día, en protesta "pola negativa dos responsables sanitarios a reunirse con representantes da Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza.

Ao longo destes días levouse a cabo unha recollida de sinaturas en apoio ás persoas que van facendo quendas para manter o peche indefinido. Ata o de agora xa se superaron as 1.300 sinaturas.

Para este luns ás 20.00 horas está prevista a actuación do dramaturgo Quico Cadaval, en apoio ás reivindicacións da plataforma; pero a súa non vai ser a única mostra de apoio do sector cultural.

O martes 5, ás 20.00 horas, realizarase un obradoiro de escrita creativa de terror, que impartirá Maruxa Martínez, autora do blog de terror Never Drink… Wine.

O mércores 6, ás 16.00 horas, celebrarase un recital poético de Xabier López Marqués, que estará acompañado á guitarra por Suso Bello.

E o xoves 7, ás 20.00 horas, terá lugar o concerto do dúo Barahúnda.

Pola súa banda, a xerencia da área sanitaria compostelá apela ao diálogo e lembra que "a celebración de eventos públicos sen control en centros sanitarios supón un risco, ademais de vulnerar a normativa".

Así, tal e como xa se lle manifestou aos convocantes, considera que este tipo de accións resultan "inapropiadas" e que poden xerar diversas "consecuencias negativas".

"Os centros sanitarios públicos están suxeitos a normativas específicas que regulan o uso das súas instalacións. Estas convocatorias poden interferir no normal funcionamento do centro, afectando ao traballo dos profesionais e ao benestar dos doentes; en resumo, á calidade da atención sanitaria", engaden dende a xerencia.

"Non debe esquecerse que os pacientes poden atoparse en situacións de especial vulnerabilidade, polo que é imprescindible preservar a súa tranquilidade, intimidade e benestar. Igualmente, a realización de eventos non coordinados pode comprometer a seguridade, a accesibilidade ao centro, e dificultar a aplicación dos protocolos establecidos", explican.

Por todo iso, a xerencia insiste "na necesidade de canalizar calquera iniciativa a través dos procedementos oficiais, garantindo así o respecto á contorna sanitaria, aos pacientes e aos profesionais".

O director do distrito sanitario convocou unha xuntanza para esta mesma semana e solicitou que abandonasen "este tipo de actividades", así como a concentración no centro sanitario, "xa que está a interferir no normal funcionamento do mesmo".

