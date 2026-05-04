O Sergas chama á orde polos "eventos sen control" en apoio ao peche no hospital do Barbanza
A xerencia da área sanitaria advirte que as actividades previstas, entre elas un concerto, "resultan inapropiadas" e poden xerar "consecuencias negativas"
O peche no recibidor do Hospital da Barbanza (Ribeira) chega ao seu duodécimo día, en protesta "pola negativa dos responsables sanitarios a reunirse con representantes da Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza.
Ao longo destes días levouse a cabo unha recollida de sinaturas en apoio ás persoas que van facendo quendas para manter o peche indefinido. Ata o de agora xa se superaron as 1.300 sinaturas.
Para este luns ás 20.00 horas está prevista a actuación do dramaturgo Quico Cadaval, en apoio ás reivindicacións da plataforma; pero a súa non vai ser a única mostra de apoio do sector cultural.
O martes 5, ás 20.00 horas, realizarase un obradoiro de escrita creativa de terror, que impartirá Maruxa Martínez, autora do blog de terror Never Drink… Wine.
O mércores 6, ás 16.00 horas, celebrarase un recital poético de Xabier López Marqués, que estará acompañado á guitarra por Suso Bello.
E o xoves 7, ás 20.00 horas, terá lugar o concerto do dúo Barahúnda.
Pola súa banda, a xerencia da área sanitaria compostelá apela ao diálogo e lembra que "a celebración de eventos públicos sen control en centros sanitarios supón un risco, ademais de vulnerar a normativa".
Así, tal e como xa se lle manifestou aos convocantes, considera que este tipo de accións resultan "inapropiadas" e que poden xerar diversas "consecuencias negativas".
"Os centros sanitarios públicos están suxeitos a normativas específicas que regulan o uso das súas instalacións. Estas convocatorias poden interferir no normal funcionamento do centro, afectando ao traballo dos profesionais e ao benestar dos doentes; en resumo, á calidade da atención sanitaria", engaden dende a xerencia.
"Non debe esquecerse que os pacientes poden atoparse en situacións de especial vulnerabilidade, polo que é imprescindible preservar a súa tranquilidade, intimidade e benestar. Igualmente, a realización de eventos non coordinados pode comprometer a seguridade, a accesibilidade ao centro, e dificultar a aplicación dos protocolos establecidos", explican.
Por todo iso, a xerencia insiste "na necesidade de canalizar calquera iniciativa a través dos procedementos oficiais, garantindo así o respecto á contorna sanitaria, aos pacientes e aos profesionais".
O director do distrito sanitario convocou unha xuntanza para esta mesma semana e solicitou que abandonasen "este tipo de actividades", así como a concentración no centro sanitario, "xa que está a interferir no normal funcionamento do mesmo".
- La empresa con sede en Galicia HATTA Energy prepara una querella criminal contra cinco altos funcionarios de la Agencia Tributaria
- Reabre el chiringuito con Solete Repsol a 30 minutos de Santiago: mojitos y relax bajo los árboles
- Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
- La Guardia Civil investiga a dos personas por el uso fraudulento de una tarjeta de tacógrafo en Santiago
- La residencia de estudiantes de Santiago que ha cambiado de nombre discretamente tras una denuncia por memoria histórica
- Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer
- El Obradoiro supera al Cantabria para acariciar el regreso a la ACB
- Santiago reconstruida en digital: la ciudad que vuelve a existir en 3D