El TSXG avala la absolución de un ribeirense acusado de agredir sexualmente a su hija, menor de edad

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la absolución de un vecino de Ribeira que fue acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad.

En particular, el alto tribunal gallego rechaza el recurso presentado por la acusación particular, que consideraba que no se había valorado correctamente el testimonio de la supuesta víctima de la agresión, que contó que su padre la había agredido sexualmente.

Sin embargo, el TSXG avala la decisión de la Audiencia de A Coruña en cuanto "no se acreditó con la contundencia necesaria la comisión del delito", destacando la "falta de corroboraciones objetivas" al testimonio de la menor.

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Con ello, estima que el testimonio "no ha sido suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado sin pruebas adicionales que confirmen la veracidad de los hechos denunciados". Por ello, confirma la absolución.