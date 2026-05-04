Unha parada obrigada en Carnota: a alongada sombra dun monumento nacional de 22 pares de pés
Julio Abalde destaca o valor cultural e identitario dos hórreos, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial polo Goberno
O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, visitou o hórreo de Carnota acompañado polo alcalde do municipio, Juan Manuel Saborido, e pola concelleira de Servizos Sociais, Igualdade, Benestar, Xuventude, Infancia e Educación, María Mercedes Noceda, para poñer en valor un dos grandes símbolos do patrimonio popular galego.
A visita produciuse tras a recente aprobación polo Consello de Ministros do Real Decreto polo que os hórreos do norte da península ibérica foron declarados Manifestación representativa do patrimonio cultural inmaterial, recoñecendo así o seu papel como vehículos de transmisión cultural e expresión simbólica das identidades colectivas.
Julio Abalde destacou que “os hórreos forman parte da nosa memoria colectiva e representan a unión entre tradición, territorio e comunidade”. Neste sentido, subliñou que esta declaración “permite protexer non só as construcións, senón tamén os saberes, os usos sociais e os vínculos emocionais que as rodean”.
O hórreo de Carnota é unha das imaxes máis recoñecibles do municipio e un dos principais atractivos turísticos da comarca. Construído en 1768 e ampliado en 1783, conta con 34,76 metros de lonxitude e 22 pares de pés, o que o converte no máis grande do estilo Noia en Galicia. Declarado Monumento Nacional, recibe cada ano milleiros de visitantes.
No conxunto do concello de Carnota están inventariados arredor de 900 hórreos, mostra da profunda vinculación deste territorio coa arquitectura tradicional e coa cultura agraria. Xunto ao de Carnota, destaca tamén o hórreo de Lira, outro dos grandes referentes patrimoniais do municipio.
O subdelegado lembrou que estas construcións naceron para gardar e conservar as colleitas, protexéndoas da humidade e dos animais, mais hoxe representan tamén “un legado vivo que conecta xeracións e reforza a identidade local e galega”.
Julio Abalde puxo en valor o compromiso dos veciños e veciñas e das administracións coa conservación deste patrimonio, e asegurou que “preservar os hórreos é preservar unha forma de entender a nosa historia e o noso futuro”.
- La empresa con sede en Galicia HATTA Energy prepara una querella criminal contra cinco altos funcionarios de la Agencia Tributaria
- Reabre el chiringuito con Solete Repsol a 30 minutos de Santiago: mojitos y relax bajo los árboles
- La Guardia Civil investiga a dos personas por el uso fraudulento de una tarjeta de tacógrafo en Santiago
- Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
- La residencia de estudiantes de Santiago que ha cambiado de nombre discretamente tras una denuncia por memoria histórica
- Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer
- El Obradoiro supera al Cantabria para acariciar el regreso a la ACB
- Santiago reconstruida en digital: la ciudad que vuelve a existir en 3D