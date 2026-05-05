Concello e Callejeros Barbanza alíanse para recoller, acoller, atender e esterilizar gatos abandonados en Ribeira
Asinaron un convenio para esterilización, chipeado e profilaxe e campañas de control poboacional de colonias felinas
O Concello de Ribeira segue dando pasos cara adiante en materia de benestar animal trala rúbrica do convenio entre a administración local e Callejeros Barbanza para a recollida, atención veterinaria, hospedaxe e esterilización de gatos abandonados, por un importe total de 9.000 euros.
Na sinatura participaron o concelleiro de Benestar Animal, Eladio Muñiz, e o presidente da referida asociación protectora, Juan Blanco.
O convenio ten unha duración dun ano. "Callejeros Barbanza desenvolve un traballo exemplar na atención e protección dos animais, así como na promoción da tenza responsable, polo que o Concello de Ribeira estará ao seu carón para facilitar as tarefas cotiás centradas, nesta vez, nos gatos. Neste convenio poñemos especial atención en continuar coas campañas de control poboacional de colonias felinas baixo o método CER (Captura, Esterilización e Retorno). Efectuarase, polo tanto, a esterilización, chipeado e profilaxe", sinalou o edil.
