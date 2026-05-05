Congalsa salta al terreno de juego para apoyar al Club Baloncesto Rianxo

La compañía Congalsa, de A Pobra, seguirá colaborando estrechamente con el Club Baloncesto Rianxo, una de las entidades deportivas de la comarca del Barbanza a las que respalda bajo la fórmula de patrocinio. La directora de Relaciones Externas de la empresa de alimentación, Isabel Cañas, se desplazó hasta las instalaciones del club para mantener una reunión con su presidenta, Almudena Somoza, que lidera la entidad desde agosto del año pasado.

En el encuentro participaron también Natalia Blanco, tesorera del club, y Arturo Calvo, anterior presidente.

Durante la visita, Isabel Cañas pudo conocer de primera mano la actividad del Club Baloncesto Rianxo, así como su estructura, el número de equipos que lo componen y la relevancia del baloncesto femenino dentro de la entidad, entre otras cuestiones. Además, mantuvo un encuentro con representantes de varios equipos de las categorías premini, mini e infantil, tanto masculinas como femeninas.

La directora de Relaciones Externas de Congalsa trasladó el apoyo de la compañía al club en el marco de su política de responsabilidad social corporativa, en la que el fomento del deporte de base ocupa un papel prioritario, junto a la promoción de la cultura y el respaldo a entidades sociales del entorno.

Fortalecimiento de vínculos

Isabel Cañas expresó la importancia de fortalecer los vínculos con el tejido deportivo local. “Para Congalsa es fundamental estar cerca del entorno en el que desarrollamos nuestra actividad. El deporte de base es fundamental para crear hábitos de vida saludables desde la infancia y para transmitir valores que acompañan a las nuevas generaciones más allá del ámbito deportivo, algo que el Club Baloncesto Rianxo refleja a la perfección con su actividad”, aseguró.

Por su parte, la presidenta del club agradeció el apoyo y la visita de la directora de Relaciones Externas de Congalsa, destacando su voluntad de consolidar relaciones estables con el tejido empresarial local para seguir impulsando el crecimiento del proyecto deportivo.

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Ambas partes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la relación entre empresa y deporte local, con el objetivo de generar un impacto positivo en la comunidad.