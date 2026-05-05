Finaliza tras 13 días el encierro reivindicativo en el Hospital del Barbanza

La Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza ha decidido suspender el encierro reivindicativo en el hospital comarcal, en Ribeira, después de trece días.

Lo hace "como muestra de buena fe y diálogo" tras la convocatoria de una reunión con la dirección del centro y con responsables del área sanitaria de Santiago-Barbanza, que tendrá lugar este viernes día 8 a las 16.30 horas.

Eso sí: lo hace también tras haber desafiado a la gerencia del área sanitaria manteniendo la actuación del actor Quico Cadaval, que tuvo lugar este lunes a las ocho de la tarde, pese a la petición de que se anulase tal actividad y bajo la advertencia de que "la celebración de eventos públicos sin control en centros sanitarios supone un riesgo, además de vulnerar la normativa".

Desde el Sergas se había advertido además a la plataforma que "este tipo de acciones resultan inapropiadas y pueden generar diversas consecuencias negativas" y que "es imprescindible preservar la tranquilidad, intimidad y bienestar de los pacientes". La reunión ya había sido convocada.

"Hicieron falta 823 días para que la administración sanitaria se dignase a responder a las diversas peticiones de reunión que se les hicieron", indican desde la plataforma.

Con todo, el colectivo advierte que la decisión de acudir a dicha reunión no significa una renuncia a las reivindicaciones "históricas" que viene haciendo. "Es imprescindible abordar con transparencia la cuestión de las listas de espera y, para lograrlo, hace falta poner fin a la precarización del personal sanitario y dotar de los recursos necesarios (humanos, técnicos y económicos) a los centros de salud y hospitalarios de la comarca del Barbanza y, en general, de toda Galicia", añade.

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Por otra parte, la plataforma ya ha reunido más de 1.700 firmas de apoyo a sus reivindicaciones, y continuará convocando y organizando concentraciones, como las que ya estaban previstas para esta semana: este mismo martes a las 19.00 horas delante del centro de salud de Rianxo, para reclamar la apertura del PAC las 24 horas, la necesidad de una ambulancia las 24 horas, el refuerzo de Pediatría y la cobertura de ausencias; el viernes 8 de mayo, a las 11.30 horas, delante del centro de salud de Aguiño, para reclamar la cobertura del personal sanitario (de dos médicas, una está de baja desde noviembre, y la semana pasada se cubrió con distintas personas 4 horas al día; y también el viernes al mediodía delante del centro de salud de A Pobra, para reclamar que el PAC abra también por las tardes los días laborales.