UFD refuerza la red eléctrica en Boiro y O Porto do Son con inversiones por casi 1,9 millones de euros

UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, llevó a cabo diversas actuaciones para mejorar la calidad y fiabilidad del suministro eléctrico en la comarca de Barbanza, con una inversión global cercana a los 1,9 millones de euros. Estas mejoras benefician principalmente a los municipios de Boiro y O Porto do Son.

En el municipio de Boiro, la compañía ha invertido un total de 1,6 millones de euros en distintas actuaciones orientadas a reforzar la red eléctrica y optimizar su funcionamiento. Entre ellas, destaca la ejecución de una nueva línea subterránea de media tensión de 2.400 metros en Cabo de Cruz, junto con la instalación de un nuevo centro de transformación de 250 kVA y un centro de seccionamiento que mejora la operación y calidad de la red, con una inversión de 637.000 euros.

Asimismo, en la zona de Portomouro se ha desarrollado una nueva línea subterránea de media tensión de 600 metros, un nuevo centro de transformación de 250 kVA y el refuerzo de la red de baja tensión, con una inversión de 292.000 euros.

En Moimenta, se ha actuado mediante la construcción de una nueva línea subterránea de media tensión de 700 metros, la instalación de un centro de transformación de 100 kVA, el refuerzo de la red de baja tensión y la reforma de un centro de transformación existente, con una inversión de 481.000 euros.

Por su parte, en Brea se ha ejecutado una nueva línea subterránea de media tensión de 100 metros, un centro de transformación de 250 kVA y mejoras en la red de baja tensión, con una inversión de 87.000 euros.

Además, en el núcleo urbano de Boiro se ha llevado a cabo la instalación de una nueva línea subterránea de 560 metros que permite el cierre de las líneas que dan suministro al centro de Boiro, junto con la incorporación de sistemas de telecontrol en el centro de transformación Mallón, con una inversión de 147.000 euros.

Finalmente, en el municipio de O Porto do Son, UFD ha ejecutado una nueva línea subterránea de media tensión de 1.400 metros en la zona de Seráns-Espiñeirido, con una inversión de 234.000 euros, lo que permitirá mejorar la calidad del suministro eléctrico en esta área.

Estas actuaciones forman parte del compromiso de UFD con la modernización de la red de distribución eléctrica en Galicia, contribuyendo a garantizar un suministro más seguro, eficiente y de mayor calidad tanto para los hogares como para la actividad económica de la comarca.

Para la delegada de UFD en la provincia de A Coruña, Marisa Álvarez, “estas inversiones refuerzan la infraestructura eléctrica en la comarca de Barbanza, con el objetivo de ofrecer un suministro más seguro y eficiente, que contribuya a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo económico de las zonas rurales".

Presencia de UFD en Galicia

UFD, distribuidora eléctrica de Naturgy, gestiona en la provincia de A Coruña cerca de 24.500 kilómetros de red de baja y media tensión, cerca de 10.300 centros de transformación y da servicio a 731.000 puntos de suministro. En Galicia, da servicio a casi 1,6 millones de puntos de suministro en 286 municipios de las cuatro provincias gallegas, a través de una red de más de 61.000 kilómetros de líneas de alta, media y baja tensión.

La distribuidora eléctrica invertirá 520 millones de euros hasta 2029 para reforzar y digitalizar su red eléctrica en Galicia. Esta cifra de inversión supone el 42% de la inversión total en España, donde Naturgy invertirá un mínimo de 1.218 millones de euros en su red eléctrica en el país hasta 2029.

El objetivo de estas inversiones es fortalecer su infraestructura para mejorar el servicio que ofrece a sus clientes y ampliar la capacidad de su red para dar entrada a nueva demanda.

Las actuaciones previstas en este periodo se destinarán principalmente a innovación y aplicación de nuevas tecnologías vinculadas con la telemedida y la sensorización, así como al robustecimiento de las infraestructuras a través de la construcción de nuevas líneas y subestaciones, o la renovación y modernización de instalaciones ya existentes.

Solo en 2026, la compañía invertirá en Galicia 124 millones de euros, cerca del 45% de la inversión total en España, que destinará a proyectos de supervisión avanzada en baja tensión, actuaciones en media y alta tensión, ciberseguridad y gestión avanzada de activos, entre otros.

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Estas inversiones permitirán a UFD seguir incrementando la calidad del suministro eléctrico en su red. La compañía ha logrado mejorar un 13% el servicio ofrecido a sus clientes en Galicia respecto al de hace cinco años, medido a través del tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada. Este indicador se situó en 43,8 minutos al cierre de 2025.