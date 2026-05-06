INFRAESTRUTURAS
Educación impulsa o proxecto de rehabilitación do CEIP O Grupo de Ribeira
A alcaldesa avaliou co conselleiro a mellora dos centros educativos do municipio
A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, reuniuse co conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para abordar a mellora das infraestruturas dos centros educativos do termo municipal.
O conselleiro informou de que, en breves, comezará a redacción do proxecto de rehabilitación integral do CEIP O Grupo co obxectivo de que "este colexio goce dunhas instalacións en óptimas condicións, pois, ademais, é o que reúne maior número de alumnado do noso termo municipal", afirma a rexedora.
Unha vez se conte co proxecto final, continuarase con todo o procedemento para levar do papel á realidade as obras a acometer.
Ascensor no colexio de Olveira
Ademais, este mes está previsto licitar o ascensor para o colexio de Olveira por un importe de 77.000 euros, unha medida para eliminar as barreiras arquitectónicas e garantir a accesibilidade no interior do edificio.
Na xuntanza participou tamén o director do CIFP Coroso, Antonio Teira, para avaliar asuntos relacionados coa celebración do 50 aniversario deste centro educativo.
