Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Galicia, potencia agroalimentariaBrión, al límiteSantos ÍnsuaFestas da AscensiónGuerra Oriente Medio
instagram

SERVIZOS

Noia reforza a conciliación con novos programas para infancia e mocidade

A concelleira Ana Blanco asegura que ofertan actividades todos os días non lectivos

Ana Blanco, concelleira de Cultura e Mocidade de Noia.

Ana Blanco, concelleira de Cultura e Mocidade de Noia. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

O Concello de Noia continúa reforzando a súa aposta pola conciliación familiar e educativa cunha ampliación dos programas dirixidos á infancia e á mocidade, consolidando unha rede estable de servizos que busca tamén ofrecer espazos de ocio saudable, socialización e desenvolvemento persoal para os nenos, nenas e mozos do municipio.

Xa se abriron as inscricións para o programa Concilia Verán, unha iniciativa destinada a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos que permitirá ofrecer un servizo de conciliación durante todo o período estival.

A concelleira de Mocidade e Educación, Ana Blanco, destacou que “con este servizo cumprimos xa un ano con programas de conciliación todos os días non lectivos do ano que non cadran en festivo, tal e como nos comprometemos a facer cando entramos no goberno”.

Nova ordenanza

A edil lembrou que este avance foi posible tras a aprobación, no pleno do pasado mes de xaneiro, da nova Ordenanza de Conciliación, coa que o Concello blindou a prestación destes servizos ao longo de todo o ano.

Pero a aposta do goberno local vai máis alá. O Concello traballa xa nun novo programa de campamento de verán con pernocta destinado a mozos e mozas de entre 13 e 17 anos, unha franxa de idade que, segundo explicou Ana Blanco, "tende a esquecerse, a pesar de que os rapaces e rapazas tamén demandan actividades e programas adaptados ás súas necesidades".

"A conciliación non é só un dereito das familias; é tamén unha oportunidade de ocio e de socialización saudable para os mozos e mozas", sinalou a concelleira, que avanzou que o Concello presentará proximamente este novo programa xuvenil.

Bonos de comedor e material escolar

Ademais, o Concello habilitou tamén o prazo de solicitude dos bonos de axuda ao comedor escolar e ao material escolar, que poderán pedirse ata o próximo 20 de maio.

Unha das principais novidades deste ano será o adianto na entrega das axudas destinadas ao material escolar, co obxectivo de que as familias poidan dispoñer delas no momento en que realizan as compras para o inicio do curso.

"Noutros anos chegáronse a entregar as axudas en novembro, algo que non ten ningún sentido e que xera problemas ás familias con menos recursos", explicou Ana Blanco. "O pasado curso conseguimos, coa marxe que tiñamos, adiantalo a finais de setembro, pero a idea é que este ano poidamos facelas efectivas antes incluso de que comece o curso escolar".

Noticias relacionadas y más

Política planificada

Con estas medidas, o Concello reforza a súa estratexia de apoio ás familias e consolida unha política de conciliación estable, planificada e adaptada ás distintas etapas da infancia e da mocidade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
  2. Adiós a la librería Ártico de Santiago tras casi medio siglo: 'Nunca me recuperé de la crisis de 2008
  3. Tanxugueiras abre as festas da Ascensión e presenta ‘O Cuarto’ no arranque da celebración máis agardada polos picheleiros
  4. Fallece a los 89 años Ángel Brey Castro, el fundador de Pinturas Ángel Brey, que puso color a medio Santiago
  5. Ganados Caquelo compra por 10.500 euros una vaca criada en Chantada que marca el récord histórico en Galicia: 'En 37 años jamás pagué tanto por un animal
  6. Una mujer queda atrapada en el interior de su coche después de volcar en la salida de la autovía Brión-Santiago
  7. El programa 'Fiesta' destapa los deseos sexuales de Alfonso Basterra ante su posible salida de prisión: 'Estoy más salido que Errejón
  8. La empresa compostelana Mestrelab Research transforma las matemáticas en una herramienta clave para la industria farmacéutica

Noia reforza a conciliación con novos programas para infancia e mocidade

Noia reforza a conciliación con novos programas para infancia e mocidade

Semifinal de la Champions League: Bayern - PSG, en directo

Semifinal de la Champions League: Bayern - PSG, en directo

El avión medicalizado con dos pacientes con hantavirus del MV Hondius en la base aérea de Gando, en Gran Canaria

El pulpo a la gallega vuelve al Parlamento Europeo tras el desastre del 'octopus galician-style'

El pulpo a la gallega vuelve al Parlamento Europeo tras el desastre del 'octopus galician-style'

El Lino Balado de Sigüeiro albergará la final de la Copa do Sar entre Negreira y Arzúa

El Lino Balado de Sigüeiro albergará la final de la Copa do Sar entre Negreira y Arzúa

Las imágenes del avión medicalizado con dos infectados por hantavirus en la base aérea de Gando, en Gran Canaria

Las imágenes del avión medicalizado con dos infectados por hantavirus en la base aérea de Gando, en Gran Canaria
Tracking Pixel Contents