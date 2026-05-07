INFRAESTRUTURAS
Boiro inviste máis de 153.000 euros na renovación de pavimentos en núcleos rurais
As melloras, financiadas a través do Plan Único, executáronse en cinco lugares
O Concello de Boiro finalizou as obras de pavimentación no lugar de Pazos de Coroño. A actuación está incluída no proxecto de renovación de pavimentos en núcleos rurais, entre os que se inclúen tamén actuacións no Boiro de Arriba, na Armada, na Aspra, en Cubeliños e no Saltiño.
O alcalde, José Ramón Romero, e o concelleiro de Medio Rural, Francisco Bermúdez, visitaron o lugar para coñecer o resultado final das obras. "Seguimos traballando en pequenas obras nos núcleos rurais para a súa mellora con actuacións de asfaltado pero tamén coa renovación de luminarias ou o cambio de contedores", recoñeceu o alcalde.
Trátase de actuacións en tramos de camiños públicos municipais que presentan un avanzado estado de deterioro agravado durante a época de choivas e que precisan a mellora do firme para garantir o acceso da veciñanza ás súas vivendas.
O total das actuacións ascende aos 153.206 euros e contan co financiamento da Deputación da Coruña a través do Plan Único Concellos (POS+).
