Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ensanche NorteOrzamentos 2026Chelo AstorganoColexio da RamallosaArredonda
instagram

PREVENCIÓN

Exercicios terapéuticos para coidar a saúde dos mariscadores a pé de Muros e Noia

Xunta e a Fundación Fundamar avogan por mellorar a seguridade dos profesionais

Profesionais do marisqueo a pé co secretario xeral de Emprego, en Muros.

Profesionais do marisqueo a pé co secretario xeral de Emprego, en Muros. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muros

O secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, participou na posta en marcha do programa de exercicios terapéuticos dirixido ás agrupacións de marisqueo a pé de Muros e Noia, promovido pola Fundación Fundamar.

Fernández puxo en valor que a iniciativa aposte polos hábitos preventivos para o coidado e a mellora da saúde laboral, por fomentar a sensibilización e a concienciación sobre a importancia do estado de saúde xeral e, en definitiva, por mellorar a seguridade e as condicións de traballo das persoas profesionais do marisqueo a pé en Galicia.

Sectores con riscos especiais

Na Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027, o Issga inclúe entre os seus obxectivos estratéxicos o de intensificar as actuacións dirixidas a sectores con riscos especiais como o marisqueo, incidindo en actividades con tradición en Galicia.

No Plan de acción de 2026 inclúense accións que promoven e asesoran sobre alimentación saudable, sobre a práctica de exercicio físico ou sobre outros aspectos relacionados co benestar laboral, en estreita colaboración coas asociacións do sector e tendo moi en conta a perspectiva de xénero e de idade.

Colaboración con colectivos

Deste xeito, subliñou o secretario xeral, "estase a reforzar o asesoramento técnico e a colaboración con colectivos de mariscadores para a prevención de riscos laborais, as escolas de saúde laboral específicas e a axuda para a correcta valoración das súas posibles enfermidades profesionais.

Noticias relacionadas y más

Nesa liña, lembrou a campaña en colaboración coa Asociación Nacional de Mulleres da Pesca (Anmupesca) que busca sensibilizar e difundir a necesidade dunha mellor identificación das enfermidades profesionais recoñecidas legalmente no marco do marisqueo por mor dos movementos repetitivos, posturas forzadas, manipulación de cargas, aplicación de forzas, humidade, etc.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents