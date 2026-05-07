PREVENCIÓN
Exercicios terapéuticos para coidar a saúde dos mariscadores a pé de Muros e Noia
Xunta e a Fundación Fundamar avogan por mellorar a seguridade dos profesionais
O secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, participou na posta en marcha do programa de exercicios terapéuticos dirixido ás agrupacións de marisqueo a pé de Muros e Noia, promovido pola Fundación Fundamar.
Fernández puxo en valor que a iniciativa aposte polos hábitos preventivos para o coidado e a mellora da saúde laboral, por fomentar a sensibilización e a concienciación sobre a importancia do estado de saúde xeral e, en definitiva, por mellorar a seguridade e as condicións de traballo das persoas profesionais do marisqueo a pé en Galicia.
Sectores con riscos especiais
Na Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027, o Issga inclúe entre os seus obxectivos estratéxicos o de intensificar as actuacións dirixidas a sectores con riscos especiais como o marisqueo, incidindo en actividades con tradición en Galicia.
No Plan de acción de 2026 inclúense accións que promoven e asesoran sobre alimentación saudable, sobre a práctica de exercicio físico ou sobre outros aspectos relacionados co benestar laboral, en estreita colaboración coas asociacións do sector e tendo moi en conta a perspectiva de xénero e de idade.
Colaboración con colectivos
Deste xeito, subliñou o secretario xeral, "estase a reforzar o asesoramento técnico e a colaboración con colectivos de mariscadores para a prevención de riscos laborais, as escolas de saúde laboral específicas e a axuda para a correcta valoración das súas posibles enfermidades profesionais.
Nesa liña, lembrou a campaña en colaboración coa Asociación Nacional de Mulleres da Pesca (Anmupesca) que busca sensibilizar e difundir a necesidade dunha mellor identificación das enfermidades profesionais recoñecidas legalmente no marco do marisqueo por mor dos movementos repetitivos, posturas forzadas, manipulación de cargas, aplicación de forzas, humidade, etc.
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Investigan las causas de la muerte de una mujer en una nave del puerto de Ribeira
- Adiós a la librería Ártico de Santiago tras casi medio siglo: 'Nunca me recuperé de la crisis de 2008
- Evitan in extremis el cierre del comedor del Colexio da Ramallosa con un compromiso de pago a sus cuidadores
- Ganados Caquelo compra por 10.500 euros una vaca criada en Chantada que marca el récord histórico en Galicia: 'En 37 años jamás pagué tanto por un animal
- El singular edificio de Santiago que nació entre protestas y hoy es una guardería: “Unha preciosidade que sempre dá que falar"
- Un famoso gallego, entre los participantes de la nueva gran apuesta de Antena 3