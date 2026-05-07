Outes recibirá 51.000 euros para reforzar a limpeza e o mantemento no rural

O Concello contará tamén con 7.500 € para contratar socorristas no verán

Francisco Calo e Belén do Campo avaliaron as necesidades de Outes. / MONCHO FUENTES

José Manuel Ramos Lavandeira

Outes

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, avaliou co alcalde de Outes, Francisco Calo, as necesidades prioritarias do concello.

Ao abeiro do Plan Rural Activa, orientado a fomentar o emprego e mellorar os servizos no rural, o Concello de Outes contará cun investimento de preto de 51.000 euros para contratar dous peóns e un tractorista para os traballos de limpeza e mantemento en diferentes puntos do municipio.

Franxas secundarias

Outes está adherido ao convenio de protección das franxas secundarias, desenvolvido en colaboración coa empresa pública Seaga. Belén do Campo aproveitou o encontro para lembrar a importancia de que a veciñanza cumpra coa súa obriga de manter limpas as franxas secundarias de protección antes do 31 de maio, tal e como establece a normativa vixente.

O alcalde trasladoulle á representante autonómica a necesidade de que este ano se leven a cabo novas actuacións de prevención de incendios por parte da Consellería do Medio Rural, especialmente na limpeza de camiños e contornos de vivendas illadas consideradas de maior risco.

Socorristas

Por outra banda, Belén do Campo confirmou que o Concello de Outes contará cunha axuda de 7.500 euros para a contratación de socorristas durante a campaña estival. Con esta liña de axudas, a Xunta busca fomentar a prestación do servizo de socorrismo por parte dos concellos nas épocas de maior afluencia de persoas usuarias.

