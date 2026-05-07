Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ensanche NorteOrzamentos 2026Chelo AstorganoColexio da RamallosaArredonda
instagram

INFRAESTRUTURAS

Portos mellorará a instalación de tratamento do percebe e a nave de redes de Aguiño

A conselleira do Mar inaugurou en Portosín o aloxamento sostible da Casa do Tella e Rosalía

Santamaría, esquerda en primeira fila, Villaverde e Álvarez na lonxa de Aguiño.

Santamaría, esquerda en primeira fila, Villaverde e Álvarez na lonxa de Aguiño. / Luis Polo

José Manuel Ramos Lavandeira

O Porto do Son

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, e a confraría de Aguiño (Ribeira) colaborarán para executar melloras para o sector profesional. Así o trasladou a conselleira, Marta Villaverde, nunha visita á dársena na que consensuou co sector as principais liñas de actuación en materia portuaria. Estivo acompañada polo presidente de Portos, José Antonio Álvarez, e polo patrón maior, José Antonio Santamaría.

En concreto, Portos de Galicia está a traballar no novo deseño da instalación de subministración de auga salgada para a zona de tratamento do percebe, no interior do edificio da lonxa. Así, durante a reunión acordouse coa confraría unha nova bomba que garanta un mellor funcionamento do sistema.

Marta Villaverde e o patrón maior, no centro, no porto de Aguiño.

Marta Villaverde e o patrón maior, no centro, no porto de Aguiño. / Luis Polo

Ademais, no encontro valoráronse as diferentes posibilidades para a reforma da nave de redes, cuxo proxecto é susceptible de financiamento a través dos fondos GALP ou do plan de equipamentos portuarios con fondos FEMPA.

Así mesmo ratificouse o compromiso de Portos de Galicia coa reparación da zona de rampla somerxida, logo de ter reparado xa a parte de terra. A actuación na zona somerxida executarase en función dos tempos que marquen os propios profesionais en base a actividade da rampla.

Finalmente na reunión abordáronse as necesidades de atracada da frota da zona, e Portos de Galicia comprometeuse a presentar a opción máis viable tecnicamente para darlles resposta.

Aloxamento en Portosín

A conselleira do Mar, Marta Villaverde tamén visitou Portosín para asistir á inauguración da nova oferta de aloxamento sostible da Casa do Tella e Rosalía.

Este proxecto, apoiado pola Xunta a través das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), permite darlle unha nova vida a un inmoble histórico vinculado á tradición industrial da vila, ofrecendo un servizo de calidade que complementa a súa recoñecida oferta gastronómica.

Marta Villaverde, á dereita, na Casa do Tella e Rosalia, de Portosín

Marta Villaverde, á dereita, na Casa do Tella e Rosalia, de Portosín / Luis Polo

Villaverde subliñou que "proxectos como este, que xeran emprego local e poñen en valor a identidade mariñeira do territorio, son fundamentais para avanzar na desestacionalización do turismo na Ría de Muros e Noia".

A actuación consistiu na rehabilitación da planta superior dunha antiga fábrica de salgadura, que data de 1860, para uso hostaleiro, dotándoa de cinco habitacións e un total de dez prazas. O proxecto contou cun investimento de máis de 383.000 euros e unha axuda pública de 191.515 euros, cofinanciados polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).

Un dos piares da intervención foi a optimización de recursos medioambientais para reducir a pegada de carbono, incluíndo a instalación de xeotermia, iluminación led e billas automatizadas que reducen o desperdicio de auga ata un 50%.

Turismo mariñeiro

Ademais da vertente hostaleira, o proxecto mantén un forte vínculo co mar, cunha aposta dos seus promotores polo produto de proximidade. O obxectivo é ofrecerlles aos hóspedes do aloxamento, así como aos clientes do restaurante, unha experiencia completa de turismo mariñeiro.

Para iso, organizaranse visitas guiadas ao porto de Portosín co fin de presenciar a descarga e a poxa do peixe, coñecer as embarcacións por dentro e intercambiar impresións cos propios mariñeiros. A actividade compleméntase cun obradoiro de cociña baseado no peixe azul.

Noticias relacionadas y más

No acto tamén participaron o presidente do GALP Costa Sostible, José Mariano Lago Louro, e a xerente do establecemento, Montserrat Santos Lorenzo, ademais de representantes do concello e das confrarías da zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents