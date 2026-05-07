INFRAESTRUTURAS
Portos mellorará a instalación de tratamento do percebe e a nave de redes de Aguiño
A conselleira do Mar inaugurou en Portosín o aloxamento sostible da Casa do Tella e Rosalía
A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, e a confraría de Aguiño (Ribeira) colaborarán para executar melloras para o sector profesional. Así o trasladou a conselleira, Marta Villaverde, nunha visita á dársena na que consensuou co sector as principais liñas de actuación en materia portuaria. Estivo acompañada polo presidente de Portos, José Antonio Álvarez, e polo patrón maior, José Antonio Santamaría.
En concreto, Portos de Galicia está a traballar no novo deseño da instalación de subministración de auga salgada para a zona de tratamento do percebe, no interior do edificio da lonxa. Así, durante a reunión acordouse coa confraría unha nova bomba que garanta un mellor funcionamento do sistema.
Ademais, no encontro valoráronse as diferentes posibilidades para a reforma da nave de redes, cuxo proxecto é susceptible de financiamento a través dos fondos GALP ou do plan de equipamentos portuarios con fondos FEMPA.
Así mesmo ratificouse o compromiso de Portos de Galicia coa reparación da zona de rampla somerxida, logo de ter reparado xa a parte de terra. A actuación na zona somerxida executarase en función dos tempos que marquen os propios profesionais en base a actividade da rampla.
Finalmente na reunión abordáronse as necesidades de atracada da frota da zona, e Portos de Galicia comprometeuse a presentar a opción máis viable tecnicamente para darlles resposta.
Aloxamento en Portosín
A conselleira do Mar, Marta Villaverde tamén visitou Portosín para asistir á inauguración da nova oferta de aloxamento sostible da Casa do Tella e Rosalía.
Este proxecto, apoiado pola Xunta a través das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), permite darlle unha nova vida a un inmoble histórico vinculado á tradición industrial da vila, ofrecendo un servizo de calidade que complementa a súa recoñecida oferta gastronómica.
Villaverde subliñou que "proxectos como este, que xeran emprego local e poñen en valor a identidade mariñeira do territorio, son fundamentais para avanzar na desestacionalización do turismo na Ría de Muros e Noia".
A actuación consistiu na rehabilitación da planta superior dunha antiga fábrica de salgadura, que data de 1860, para uso hostaleiro, dotándoa de cinco habitacións e un total de dez prazas. O proxecto contou cun investimento de máis de 383.000 euros e unha axuda pública de 191.515 euros, cofinanciados polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).
Un dos piares da intervención foi a optimización de recursos medioambientais para reducir a pegada de carbono, incluíndo a instalación de xeotermia, iluminación led e billas automatizadas que reducen o desperdicio de auga ata un 50%.
Turismo mariñeiro
Ademais da vertente hostaleira, o proxecto mantén un forte vínculo co mar, cunha aposta dos seus promotores polo produto de proximidade. O obxectivo é ofrecerlles aos hóspedes do aloxamento, así como aos clientes do restaurante, unha experiencia completa de turismo mariñeiro.
Para iso, organizaranse visitas guiadas ao porto de Portosín co fin de presenciar a descarga e a poxa do peixe, coñecer as embarcacións por dentro e intercambiar impresións cos propios mariñeiros. A actividade compleméntase cun obradoiro de cociña baseado no peixe azul.
No acto tamén participaron o presidente do GALP Costa Sostible, José Mariano Lago Louro, e a xerente do establecemento, Montserrat Santos Lorenzo, ademais de representantes do concello e das confrarías da zona.
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Investigan las causas de la muerte de una mujer en una nave del puerto de Ribeira
- Adiós a la librería Ártico de Santiago tras casi medio siglo: 'Nunca me recuperé de la crisis de 2008
- Evitan in extremis el cierre del comedor del Colexio da Ramallosa con un compromiso de pago a sus cuidadores
- Nuevo barrio del Ensanche Norte de Santiago: ¿Por qué se hace en Mallou? ¿En qué fase está? ¿Quién valora los terrenos?
- Ganados Caquelo compra por 10.500 euros una vaca criada en Chantada que marca el récord histórico en Galicia: 'En 37 años jamás pagué tanto por un animal
- El singular edificio de Santiago que nació entre protestas y hoy es una guardería: “Unha preciosidade que sempre dá que falar"