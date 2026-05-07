FORMACIÓN
Ribeira ensina a coidar a quen coida nas Xornadas Saudables
Marichel Costas impartiu o primeiro dos catro talleres, todos eles coas prazas completas
As novenas Xornadas Saudables promovidas polo Concello de Ribeira, coa colaboración da Escola Galega de Saúde para Cidadáns, comezaron no Centro Cultural Lustres Rivas cun obradoiro sobre coidado ao coidador impartido pola enfermeira da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada da Coruña, Marichel Costas.
Unha trintena de persoas participaron na apertura do programa que, a través de catro talleres coas prazas completas, busca mellorar a calidade de vida da cidadanía, especialmente, de pacientes, familiares e persoas coidadoras.
O concelleiro de Servizos Sociais, Vicente Mariño, manifestou que "é crucial que os coidadores non se sintan sós, que non queden relegados a un segundo plano por estar a carón do paciente. A súa saúde tamén é importante. Non só por garantir unha atención correcta a quen precisa da súa axuda, senón tamén por amor propio, por non esquecerse dun mesmo. Porque coidar non debe implicar nunca renegar ao autocoidado".
Estilos de vida saudables
O programa continuará no día 14 con Orlando Blanco, técnico do Servizo de Estilos de Vida Saudables e Educación para a Saúde, quen disertará sobre estilos de vida saudable mindfulness.
O día 21 será a quenda da musicoterapia, a cargo de Damián Cairo, profesor de música no Conservatorio Profesional da Coruña. E o día 28, a última xornada centrarase na seguridade e os coidados no fogar, da man de Ana Isabel Calvo, enfermeira da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas.
A veciñanza asistente recibirá o seu correspondente certificado de participación.
