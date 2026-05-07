DEPORTE
Sergio García, el joven de Boiro que aspira a seguir los pasos de Ilia Topuria
Se proclamó subcampéon de la Copa de España de Artes Marciales Mixtas y su sueño es entrar en la UFC
Jugaba al fútbol, pero tras la pandemia lo dejó, y se pasó al gimnasio, que tampoco le convenció, y hace poco más de un año descubrió las Artes Marciales Mixtas (MMA), y hoy es ya subcampeón de la Copa de España. Esta es la meteórica carrera de Sergio García, un joven de 20 años de Boiro, que ahora aspira a subir a lo más alto del podio en el Campeonato de España, que se disputará en Madrid.
El MMA es una modalidad deportiva emergente que tiene en España a Ilia Topuria como gran referente, cuyos pasos aspira a seguir Sergio. Asegura que "cuando algo me gusta, me entrego de lleno a ello", afirma.
Descubrió el MMA en Pontevedra, donde estudia el grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Forma parte del Club de Loita do Morrazo, de Bueu, y su entrenador, Carlos Fabián Thiebaut, seleccionador de España de BJJ (Brazilian Jiu Jitsu).
Detrás del título de subcampeón a nivel nacional, logrado en apenas un año practicando este deporte, hay un gran esfuerzo. "La verdad es que le doy mucha caña; entreno una media de tres horas todos los días", afirma Sergio, quien compagina esta "pasión" con sus estudios.
Ganarse la vida con este deporte
Su gran sueño es "entrar en la UFC (Ultimate Fighting Championship)", la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, aunque es consciente de que "no será fácil, pero mi deseo es poder ganarme la vida con este deporte".
Está convencido de que eso "es posible" y, además de competir, le gustaría aprovechar su formación académica para formar parte de alguna de las grandes organizaciones de este deporte.
Visibilidad y patrocinios
A corto plazo, confía en ser convocado con la Selección Gallega para disputar el Campeonato de España en Madrid, pero otro de sus objetivos "es darle visibilidad a esta modalidad deportiva y a los deportistas que la practicamos".
De momento, "no somos muchos", afirma, pero está convencido de que "es un deporte que va a crecer". De hecho, añade, el futbolista "Cristiano Ronaldo apuesta por el MMA y es accionista de una de las principales organizaciones".
Otro reto, añade, es "conseguir patrocinadores locales para poder financiar gastos de viajes y la competición". A buen seguro, con su empeño y entrega, pronto podrá decir "retos superados".
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