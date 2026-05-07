LOUSAME
“Todos con Zernadas”: Fruíme busca unha foto histórica de apoio veciñal
O obxectivo é que a RAG lle adique o Día das Letras Galegas de 2027
"O domingo 17 de maio, en Fruíme queremos conseguir sacar unha fotografía que sexa o resumo do apoio unánime que a veciñanza de Lousame, o seu tecido asociativo e distintas persoas do mundo cultural, político e social de toda Galicia lle ofrecen á candidatura Zernadas 27 e que lle piden á Real Academia Galega que lle dea o recoñecemento que merece ao persoeiro máis ilustre que temos en Lousame: Diego Antonio Zernadas de Castro”. Así resumía o alcalde de Lousame, Esteban Ares, o obxectivo da programación especial da Festa do Galego 2027: todos con Zernadas, presentada esta mañá.
Estivo acompañado por María Regenjo, secretaria da Asociación de Veciños Zernadas de Castro; Silvia Agrafojo, concelleira de Cultura; Isabel Gómez Morales, presidenta da Asociación Cultural Prudencio Romo; Francisco Avelino García e Isabel González, presidente e vicepresidenta do Club de Xubilados de Lousame; así como Teresa Baluja e Xosé Manuel Outeiral, técnicos municipais de Cultura e Voluntariado.
Apoio veciñal
O alcalde asegurou que esta festa do galego "é fundamental para que lles chegue aos ollos dos académicos o movemento veciñal e o apoio unánime que hai arredor desta candidatura que, como sempre dicimos, é de xustiza histórica. Recoñecer o labor de Zernadas non é mirar ao pasado, é recoñecer que é o precursor do galeguismo que defendía a nosa lingua no século XVIII".
Zernadas, engadiu, "pensaba en Galicia cando Galicia aínda estaba por pensar, polo que merece un recoñecemento e cremos que é o momento de que a RAG poña os seus ollos en Fruíme para recoñecer o labor do precursor do galeguismo".
A concelleira de Cultura, Silvia Agrafojo, destacou esta celebración do domingo 17 de maio como "o colofón a todas as actividades sobre Zernadas de Castro. Queremos contar aló con todas as asociacións do concello, tanto deportivas como culturais, sociais, e con todas as persoas que queiran sumarse. Estaremos agradecidos de recibir a todo o mundo porque o que queremos é que se vexa o fervor que temos en Lousame para que por fin se lle dedique o Día das Letras Galegas a Zernadas de Castro”.
Agradeceu á AAVV Zernadas de Castro de Fruíme todo o labor que levan a cabo. Dende o Concello, engadiu, "apoiámolos en todo para facer chegar a figura de Zernadas o máis lonxe posible, non só a Lousame senón tamén pola comarca. Esperamos encher o adro da igrexa con pancartas de todas as asociacións e desfrutar do 17 de maio".
Programación
O programa de actividades desenvolverase na contorna da igrexa de Fruíme. Ás 10.00 horas partirá a segunda edición da Andaina das Letras, organizada polo Concello e a asociación de veciños Zernadas de Castro de Fruíme.
Trátase dunha iniciativa familiar, aberta a persoas de todo tipo de condición física xa que apenas son 5 km, con saída e meta no adro da igrexa de Fruíme. Cada 500 metros, as persoas participantes poderán ver unha lámina sobre a vida e obra de Diego Antonio Zernadas de Castro. A participación é totalmente gratuíta, se ben é necesario anotarse previamente en www.bandoticket.com.
Despois actuará o grupo folclórico O Son do Pote (Tállara), e dará paso á Banda de Música de Lousame, que actuará tras a tradicional ofrenda floral diante do busto de Zernadas de Castro (con misa na súa honra ás 12.00 horas).
A música seguirá soando co grupo folclórico Canlebó (Camboño), as Pandeireteiras da UNED Senior Lousame e o grupo Anduriñas de Fruíme. Estes tres grupos darán paso a unha sesión vermú amenizada polo Dúo Charada e, a partir das 15.00 horas, a un xantar popular organizado pola Asociación de Veciños Zernadas de Castro de Fruíme.
Camiseta conmemorativa
A secretaria da asociación, María Regenjo, explicou que "os prezos serán de 20 euros para adultos e de 12 para os nenos, con primeiro e segundo pratos, sobremesa e bebida. O ano pasado foi un éxito e este ano decidimos repetir e ampliar o número de prazas".
As inscricións poden realizarse antes do 12 de maio a través das redes sociais da asociación que, ademais, vén de sacar unha edición especial dunha camiseta conmemorativa co logotipo da campaña Zernadas 27, que se poderá adquirir en Fruíme o propio día da festa.
