A asociación Misela inicia un programa de atención á infancia e á mocidade en Muros-Noia con 14 usuarios

O servizo ofrece atención especializada a nenos, nenas e adolescentes con discapacidade ou risco de desenvolvela

Usuarios e usuarias de Misela representando un X Solidario. / Cedida

Suso Souto

Noia

A Asociación Misela deu o pistoletazo de saída no pasado mes de xaneiro a unha nova anualidade do seu programa de atención temperá e discapacidade infantil, integrado no Equipo de Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá. Este servizo arrincou prestando atención directa a un total de 14 nenos e nenas da comarca de Muros-Noia e ás súas familias.

O programa está deseñado para ofrecer unha atención global e especializada, destinada tanto a menores con discapacidade como a aqueles que presentan risco de desenvolvela.

O obxectivo central neste inicio de etapa é potenciar o desenvolvemento dos participantes dende os primeiros meses do ano, favorecendo a súa participación activa no entorno mediante itinerarios que inclúen: fisioterapia, terapia ocupacional e psicoloxía (atención individualizada); apoio e acompañamento ás familias; e coordinación directa co entorno escolar e social.

Financiamento e impacto social

Para garantir a calidade técnica deste servizo, a entidade conta cun cofinanciamento procedente da Xunta de Galicia, a través dos fondos do 0,7% do IRPF. Estes recursos, derivados das persoas contribuíntes que marcaron o X Solidario na súa declaración da renda, son xestionados pola Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, organización na que Misela está integrada.

Un recurso esencial para a comarca

Con este arranque en xaneiro, Misela consolida un recurso que resulta fundamental para as familias das comarcas de Noia-Muros. A asociación reafirma o seu compromiso de ofrecer un apoio especializado, próximo e accesible para nenos, nenas e adolescentes que precisan reforzar o seu desenvolvemento persoal e social.

