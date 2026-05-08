A la caza de un mosquito en los montes de Baroña

La actividad de la comunidad de montes de Baroña (O Porto do Son) no conoce límites cuando se trata de avanzar hacia una explotación sostenible del bosque. Y, más allá de sus numerosas iniciativas, la entidad participa también en varios proyectos de investigación.

Uno de ellos es el que puso en marcha la Universidad de Lisboa para analizar qué especies de insectos hay en diferentes explotaciones ganaderas de España y Portugal. De modo que en una de las cuadras del rebaño de ovejas de la comunidad de montes de Baroña han colocado una jaula para insectos.

"Dentro de unos días recogerán el recipiente para analizar los resultados obtenidos y saber así a qué nos enfrentamos en términos de sanidad animal", explica Ovidio Queiruga, presidente de la entidad.

El proyecto lo lleva a cabo el Instituto de Hixiene e Medicina Tropical de la Universidad de Lisboa. / Cedida

El citado proyecto se lleva a cabo desde la Unidad de Parasitología Médica del Instituto de Hixiene e Medicina Tropical de la universidad lisboeta. Buscan un determinado tipo de mosquito para ver si ya está asentado en la Península Ibérica.

La Universidad de Lisboa, a través del Instituto de Hixiene e Medicina Tropical, lidera investigaciones clave sobre la presencia y proliferación de mosquitos vectores de enfermedades en Portugal.

En el marco del programa MosquitoWEB, una iniciativa de ciencia ciudadana impulsada por el instituto, investigadores de dicha universidad recopilan datos de avistamientos reportados por la población para mapear la expansión de insectos que son vectores de patógenos.

Además, expertos del Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes (cE3c) de la Universidad de Lisboa participan en estudios sobre la interacción humanos-mosquitos, en colaboración con plataformas como Mosquito Alert.

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Eso sí: la jaula instalada en Baroña atrapará todo cuanto insecto se le arrime.