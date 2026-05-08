Denuncian que mariscadoras de Muros-Noia y Arousa no cobraron aún el paro ni las ayudas del convenio con la Xunta

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y Plademar han denunciado este viernes que las mariscadoras de las rías de Muros-Noia y Arousa todavía no pueden cobrar el paro ni la remuneración prevista en los convenios con la Consellería do Mar a cambio de realizar tareas de regeneración en los bancos marisqueros.

En un comunicado, ambas plataformas han criticado la "lentitud" y el "abandono" de Mar para emitir los informes sobre el estado de los bancos marisqueros y así poder modificar los planes de explotación.

Este paso es necesario para que las mariscadoras puedan solicitar el cese de actividad por causa de fuerza mayor y pedir el paro -unos mil euros, en función de los meses cotizados, según estas plataformas- o acogerse al convenio de la Consellería, remunerado con 696 euros.

La situación deriva de la elevada mortandad del marisco provocada por las riadas, que, según las citadas entidades, "debe atribuirse a la incompetencia/negligencia de Augas de Galicia -dependiente de la Consellería de Medio Ambiente- por los desembalses".

"Si la Administración autonómica hubiera tomado las medidas necesarias no estaríamos como estamos", han insistido.

Además, han señalado que la mayoría de mariscadoras van a acogerse al paro porque la cuantía mensual del convenio de la Xunta "es tan baja que no da para vivir", y solo recurrirán a ella las que no puedan acceder al desempleo por no tener los meses cotizados suficientes.

De este modo, indican, "posiblemente los casi 20 millones de euros anunciados por Alfonso Rueda para los convenios se van a quedar sin gastar y van a ser una medida publicitaria más de la Consellería, sin repercusión real en la resolución de los graves problemas del marisqueo".

Como alternativa, creen que sería más efectivo repartir ese montante "entre las mariscadoras realmente afectadas por la mortandad del marisco, asignándoles una cantidad equivalente al paro durante el tiempo necesario para que se recuperen los bancos y mientras hacer los trabajos necesarios para la regeneración en colaboración con los biólogos de los servicios técnicos".

También consideran "publicitario" anunciar semilla para los mariscadores, ya que se tardará entre medio año y un año en producir y "la Consellería no tiene las infraestructuras necesarias para producir la cantidad que se necesita".

"¿Tan difícil es articular una reunión entre la Consellería do Mar, el Instituto Social de la Marina y el delegado del Gobierno para no marear más a la gente?", preguntan Plademar y la PDRA.

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"En el fondo de esta mala gestión aflora la falta de voluntad política para implementar un plan riguroso e integral para abordar seriamente los problemas de las rías; en el fondo de esta manera de actuar está ese cambio de modelo productivo que pretende la Xunta: dejar morir las cofradías y las concesiones para sustituir el modelo tradicional por la acuicultura industrial", han denunciado.