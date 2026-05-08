Escolares de A Pobra plantan castaños en el monte de A Curota

La comunidad de montes Barbanza de Lesón (A Pobra) dio comienzo a las actividades de plantación escolar de este año con la participación del alumnado del Colegio Salustiano Rey Eiras.

En esta iniciativa participaron los alumnos y alumnas de segundo curso de Educación Primaria, que realizaron la plantación de un total de 52 castaños en el monte de A Curota.

La jornada permitió que los niños y niñas conocieran de primera mano la importancia de la conservación de los montes, de la recuperación de las especies autóctonas y del respeto por el medio natural, al mismo tiempo que colaboraban activamente en un proyecto real de avance ambiental.

La actividad contó también con la colaboración del Distrito Forestal, participando agentes forestales, motobombistas y bomberos forestales, así como del Ayuntamiento de A Pobra, participando la técnica de Medio Ambiente. Todos ellos quisieron sumarse a esta iniciativa de concienciación ambiental y recuperación del monte.

A lo largo de la mañana, los niños y niñas realizaron tareas de preparación del terreno, plantación y riego, siempre acompañados por los profesionales y el profesorado del centro educativo.

También asistieron a una charla impartida por los profesionales. Al final de la jornada, cada escolar recibió una gorra, un diploma y un pequeño regalo como reconocimiento a su colaboración en el proyecto.

La comunidad de montes Barbanza de Lesón agradeció la implicación del alumnado, del profesorado y de las distintas entidades colaboradoras, destacando la importancia de fomentar entre los más jóvenes el cuidado y el respeto por el medio natural.

Además, la entidad anunció que esta actividad tendrá continuidad el próximo jueves, día 14 de mayo, con la participación de los alumnos y alumnas del Colegio Pilar Maestú Sierra, que también formarán parte de esta iniciativa de recuperación y conservación del monte.

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Con este tipo de acciones, la comunidad de montes reafirma su compromiso con la protección ambiental, la recuperación de los espacios naturales y la educación de las futuras generaciones en la importancia de conservar y valorar los recursos naturales del territorio.