De fábrica de salazón a hotel: la identidad marinera de Casa do Tella e Rosalía, en Portosín
La construcción, que data de 1860, es ahora un complejo de cinco habitaciones y un restaurante en el que se impartirá un taller de cocina basado en el pescado azul
La conselleira de Mar, Marta Villaverde, participó este jueves en Portosín (O Porto do Son) en la inauguración de un nuevo establecimiento de alojamiento sostenible: Casa do Tella e Rosalía.
El proyecto, apoyado por la Xunta a través de las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), permite darle una nueva vida a un inmueble histórico vinculado a la tradición industrial de la villa, ofreciendo un servicio de calidad que complementa su reconocida oferta gastronómica.
Durante su visita a las instalaciones, la titular de Mar destacó el valor de esta iniciativa para diversificar la economía local. La conselleira subrayó que "proyectos como este, que generan empleo local y ponen en valor la identidad marinera del territorio, son fundamentales para avanzar en la desestacionalización del turismo en la ría de Muros-Noia".
La actuación consistió en la rehabilitación de la planta superior de una antigua fábrica de salazón, que data de 1860, para uso hotelero, dotándola de cinco habitaciones y un total de diez plazas.
El proyecto contó con una inversión de más de 383.000 euros y una ayuda pública de 191.515 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura.
Uno de los pilares de la intervención fue la optimización de recursos medioambientales para reducir la huella de carbono, incluyendo la instalación de geotermia, iluminación led y llaves automatizadas que reducen el desperdicio de agua hasta un 50%.
Turismo marinero
Además de la vertiente hotelera, el proyecto mantiene un fuerte vínculo con el mar, con una firme apuesta de sus promotores por el producto de cercanía. El objetivo es ofrecerles a los huéspedes del alojamiento, así como a los clientes del restaurante, una experiencia completa de turismo marinero.
Para eso, se organizarán visitas guiadas al puerto de Portosín con el fin de presenciar la descarga y la subasta del pescado, conocer las embarcaciones por dentro e intercambiar impresiones con los propios marineros.
La actividad se complementa con un taller de cocina basado en el pescado azul.
En el acto inaugural también participaron el presidente del GALP Costa Sostible, José Mariano Lago Louro, y la gerente del establecimiento, Montserrat Santos Lorenzo, además de representantes del ayuntamiento y de las cofradías de la zona.
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Nuevo barrio del Ensanche Norte de Santiago: ¿Por qué se hace en Mallou? ¿En qué fase está? ¿Quién valora los terrenos?
- O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival
- Vecinos de San Pedro de Mezonzo plantean contratar seguridad privada ante un piso de prostitución en el edificio
- Muere Elisa Caridad Sucasas, propietaria de una emblemática zapatería del centro de Santiago
- Aviso amarillo por tormentas este jueves en Galicia: la AEMET alerta de granizadas y rachas de viento muy fuertes
- El Obradoiro 'ficha' a los compostelanos Arce y Kike Varela para la final por el ascenso
- Evitan in extremis el cierre del comedor del Colexio da Ramallosa con un compromiso de pago a sus cuidadores