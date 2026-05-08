De fábrica de salazón a hotel: la identidad marinera de Casa do Tella e Rosalía, en Portosín

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, participó este jueves en Portosín (O Porto do Son) en la inauguración de un nuevo establecimiento de alojamiento sostenible: Casa do Tella e Rosalía.

El proyecto, apoyado por la Xunta a través de las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), permite darle una nueva vida a un inmueble histórico vinculado a la tradición industrial de la villa, ofreciendo un servicio de calidad que complementa su reconocida oferta gastronómica.

Durante su visita a las instalaciones, la titular de Mar destacó el valor de esta iniciativa para diversificar la economía local. La conselleira subrayó que "proyectos como este, que generan empleo local y ponen en valor la identidad marinera del territorio, son fundamentales para avanzar en la desestacionalización del turismo en la ría de Muros-Noia".

La actuación consistió en la rehabilitación de la planta superior de una antigua fábrica de salazón, que data de 1860, para uso hotelero, dotándola de cinco habitaciones y un total de diez plazas.

El proyecto contó con una inversión de más de 383.000 euros y una ayuda pública de 191.515 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura.

Uno de los pilares de la intervención fue la optimización de recursos medioambientales para reducir la huella de carbono, incluyendo la instalación de geotermia, iluminación led y llaves automatizadas que reducen el desperdicio de agua hasta un 50%.

Turismo marinero

Además de la vertiente hotelera, el proyecto mantiene un fuerte vínculo con el mar, con una firme apuesta de sus promotores por el producto de cercanía. El objetivo es ofrecerles a los huéspedes del alojamiento, así como a los clientes del restaurante, una experiencia completa de turismo marinero.

Para eso, se organizarán visitas guiadas al puerto de Portosín con el fin de presenciar la descarga y la subasta del pescado, conocer las embarcaciones por dentro e intercambiar impresiones con los propios marineros.

La actividad se complementa con un taller de cocina basado en el pescado azul.

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En el acto inaugural también participaron el presidente del GALP Costa Sostible, José Mariano Lago Louro, y la gerente del establecimiento, Montserrat Santos Lorenzo, además de representantes del ayuntamiento y de las cofradías de la zona.