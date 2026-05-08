De los laboratorios a los bares: Boiro se suma al programa de divulgación científica Pint of Science
Participarán profesores e investigadores de las universidades de Santiago, Porto y La Rioja y expertos de la Agencia Espacial Europea y de la Misión Biológica de Galicia
El festival internacional Pint of Science llegará también este año a Boiro, por primera vez, los próximos días 18, 19 y 20 de mayo, para convertir la villa en un espacio en el que la ciencia se vive, se escucha y se conversa… en un ambiente distendido: en los bares.
Tres noches y seis charlas a cargo de investigadores de primer nivel que salen de los laboratorios para acercar el conocimiento a la calle, en un formato abierto, próximo y para todos los públicos.
Las charlas tendrán lugar, siempre a las ocho de la tarde, en los establecimientos A Terraza do Furancho, Ginlab y Cervecería Gilligams.
La primera cita será el lunes 18 en el Gilligams (Praza da Mancomunidade), donde Felipe González Outeiriño, profesor de la USC, impartirá la charla Impacto de tradescantia fluminensis nas ribeiras, e Isabel Rebollido Vázquez, de la Agencia Espacial Europea, la titulada Da orixe da auga e por que 31 atlas é unha pedra.
El martes 19 será el turno de Sergio Fernández Boo, de la Universidade de Porto, que hablará en A Terraza do Furancho (calle Santos Mieites) sobre la adaptación de los moluscos al cambio climático, y Yeray Folgar Cameán, de la USC, que impartirá la charla As células son moi boas dicindo non.
Y el miércoles 20, en el Ginlab (calle Francisco del Río Romero), tendrán lugar la charlas Cultivo in vitro de especies forestais, a cargo de Pablo Manuel Piñeiro Insua, de la Misión Biológica de Galicia, y Entre Google, a IA e a présa: quen pensa hoxe?, a cargo de Milagros Torrado Cespón, de la Universidad Internacional de La Rioja.
Boiro se suma así a cientos de ciudades de todo el mundo que hacen posible que la divulgación científica no se limite a las aulas y a los congresos, sino que se comparta, se pregunte y se debata.
Habrá sorteos y regalos para los asistentes.
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