Abalde celebra a incorporación de Noia ao sistema VioGén para reforzar a protección das vítimas de violencia de xénero
O Concello celebrou a primeira reunión da Xunta de Seguridade Local en oito anos
O Concello de Noia celebrou este venres unha reunión da Xunta Local de Seguridade, un órgano de coordinación que non se convocaba dende había oito anos e que tivo como principal obxectivo analizar a situación da seguridade no municipio e reforzar as liñas de colaboración entre administracións e corpos de seguridade.
Na reunión participaron, entre outros, o alcalde de Noia, Fran Pérez; o concelleiro de Seguridade Cidadá, Luis Alamancos; o subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde; Fernando Pedreira Lata, coronel e xefe da Comandancia da Garda Civil da Coruña; o capitán da Garda Civil de Noia; e o xefe da Policía Local, entre outros representantes institucionais e das forzas de seguridade.
Durante a sesión púxose de manifesto que Noia é un concello seguro, ao tempo que se incidiu na necesidade de continuar traballando de maneira coordinada para manter e reforzar esa situación, especialmente a través da cooperación entre a Garda Civil, a Policía Local e as distintas administracións.
A taxa de criminalidade de Noia sitúase en 29 delitos por cada mil habitantes, unha cifra moi inferior ás medias provincial, galega e estatal.
O alcalde destacou que “Noia é un concello seguro e estamos traballando para que o continúe sendo”, ao tempo que agradeceu “á Subdelegación do Goberno o seu interese, así como á Garda Civil e á Policía Local a súa participación nesta mesa de traballo”.
Pola súa parte, o concelleiro de Seguridade Cidadá, Luis Alamancos, agradeceu “á Garda Civil e á Policía Local a labor de vixilancia e seguemento que están a realizar” e sinalou que “existe un problema que non é só policial, senón tamén médico e social, relacionado co consumo de drogas”. Neste sentido, destacou que “a nosa responsabilidade tamén é educar, sobre todo aos mozos e mozas, para combater esta lacra”.
O subdelegado do Goberno, Julio Abalde, garantiu o apoio e a colaboración da Subdelegación co Concello de Noia e agradeceu a incorporación do municipio ao sistema VioGén, co obxectivo de reforzar a protección das vítimas de violencia de xénero.
O sistema VioGén é unha ferramenta impulsada polo Ministerio do Interior para integrar e coordinar a protección das vítimas de violencia de xénero entre as distintas institucións implicadas, como as Forzas e Corpos de Seguridade, os servizos sociais e as administracións públicas. O sistema permite realizar un seguimento individualizado de cada caso, avaliar o nivel de risco e reforzar a coordinación para mellorar a seguridade e protección das vítimas.
Con esta adhesión, Noia convértese no municipio número 31 da provincia da Coruña incorporado ao sistema VioGén.
O Concello de Noia recibiu desde o ano 2018 un total de 64.987 euros procedentes dos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero da Secretaría de Estado de Igualdade e para a erradicación da violencia contra as mulleres, dos que máis de 10.000 euros foron asignados o pasado ano.
Plan director
A reunión serviu tamén para avaliar os resultados do Plan director para a convivencia e mellora da seguridade nos centros educativos e as súas contornas do Ministerio do Interior. No caso de Noia, participaron 704 persoas pertencentes a catro centros educativos, nun programa desenvolvido pola Garda Civil que incluíu 30 actividades formativas.
As charlas máis demandadas estiveron relacionadas co acoso e ciberacoso escolar, as TIC e a ciberseguridade, así como coas adiccións, a violencia sobre a muller, os discursos de odio ou a seguridade viaria.
O subdelegado puxo en valor os resultados acadados polo Plan director na provincia da Coruña durante 2025. Ao longo do ano participaron 349 centros educativos, o 75% dos existentes na provincia, cun incremento do 5% respecto ao ano anterior. En total, máis de 49.000 persoas participaron nas actividades impulsadas polas forzas e corpos de seguridade do Estado, entre alumnado, profesorado e familias.
No conxunto da provincia realizáronse 2.313 actuacións, das que 2.252 foron charlas e 61 actividades complementarias, ademais de 6.135 vixilancias en 282 centros educativos e a desarticulación de tres puntos de venda de droga en contornas escolares.
