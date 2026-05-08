Estas son as gañadoras da campaña 'Agasalla a mamá' da patronal de Ribeira
Rosana Olveira recibiu o vale de 1.000 €; Yoli Paz e Pilar Ageitos, os de 50 €; Victoria Alonso ,o da cea para dúas persoas; e Inés Lorenzo, o de combustible
A Asociación de Empresarios de Ribeira celebrou este venres o acto de entrega de premios da campaña do Día da Nai, celebrada baixo o lema Agasalla a mamá, unha iniciativa posta en marcha para dinamizar o comercio local e premiar a fidelidade da clientela que aposta polos establecementos de proximidade.
O acto contou coa presenza da alcaldesa, María Sampedro Fernández, que acompañou ao presidente da patronal, Francisco Martínez Gude, e destacou a importancia de apoiar o comercio local como motor económico e social do municipio.
O premio principal, dotado con 1.000 euros para gastar nunha única xornada nos comercios participantes, recaeu en Rosana Olveira, grazas a un tícket rexistrado no establecemento Os Nenos.
Ademais, entregáronse dous vales regalo de 50 euros cada un para gastar en Supermercados Gadis, que foron para Yoli Paz e Pilar Ageitos, polos tíckets das compras realizadas nos establecementos Genas e Bar O Delas, respectivamente.
Tamén se fixo entrega dunha cea para dúas persoas, doada polo restaurante Chicolino, a Victoria Alonso, cuxo tícket foi rexistrado en Federópticos Filgueira Martínez.
Por último, Inés Lorenzo resultou premiada cun vale de combustible de Cepsa, grazas a unha compra realizada en El Golimbreo.
