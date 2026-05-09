Ribeira celebrará el Día del Orgullo LGTBIQ+ con un concierto que reunirá a cien artistas

El Concello de Ribeira programó un ciclo de actuaciones musicales para conmemorar el Día del Orgullo LGTBIQ+ (que se celebra el próximo 28 de junio), a cargo de la orquesta Sons.

Bajo el título de Grandes iconas, sonarán en el auditorio municipal temas de Alaska, Rocío Jurado, Queen, Tino Casal o Raffaella Carrà en las voces de un centenar de artistas. La cita será el 5 de julio, a las 20.00 horas.

La concejala de Igualdad, Ana Barreiro, y la directora del Centro de Información a la Mujer (CIM), Loli Crujeiras, explicaron que se decidió incorporar esta propuesta musical a la programación por el Día del Orgullo "dado que es una manera de visibilizar al colectivo LGTBIQ+ y reivindicar sus derechos a través de la música".

La edil también destacó la labor de la orquesta Sons, "que se erige como un agente activo en la vida cultural de nuestro municipio". El coro Cores es otra de las entidades que colaboran con este concierto, como indicó el director de la orquesta, Álex Millet, junto a Araceli Filgueira y Ana García, integrantes de la directiva.

La venta de las entradas comienza este lunes, 11 de mayo, a partir de las 09.00 horas. Como ya es habitual, se hará paralelamente en la página web www.ataquilla.com y de manera presencial en la Oficina de Atención Ciudadana de la casa consistorial.

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Para aquellas personas que opten por adquirirlas en las dependencias municipales, el horario será de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas. El precio es de 30 euros, más gastos de gestión. La apertura de puertas se hará 45 minutos antes del inicio de la actuación y tendrán preferencia en el acceso las personas con necesidades especiales.