Ribeira expone 65 dibujos con los que el artista Íñigo ilustró la obra 'Viaje al centro de la tierra', de Verne

Continuando con la celebración de su 25 aniversario, el Museo del Grabado de Ribeira acogió este sábado la inauguración de una nueva exposición que se podrá visitar hasta principios del mes de agosto: Jules Verne: viaje al centro de la tierra.

Se trata de una muestra de 65 dibujos realizados con la técnica de aguada, originales del dibujante Ignacio Hernández Súñer, conocido como Íñigo, realizados a finales de la década de los años cincuenta.

El museo expone por primera vez todos los originales que conserva del libro, pero entre sus fondos también se encuentran dibujos de Íñigo para 20.000 leguas de viaje submarino, Don Quijote de La Mancha y Las mil y una noches.

Por la izquierda, el edil Víctor Reiriz; el director del museo, Pastor Rodríguez; el dueño del museo, Javier Expósito; los ediles Ana Barreiro y Vicente Mariño; y el alcalde pobrense, José Carlos Vidal. / Cedida

Todas ellos fueron base de álbumes ilustrados, de cromos y de adaptaciones de novelas clásicas para la editorial Archivo de Arte.

Durante su intervención, la concejala de Cultura, Ana Barreiro, declaró que "esta muestra no solo representa un viaje al centro de la tierra, como el título de la pieza literaria, sino que también es un viaje a nuestra infancia. Resulta magnífico contemplar estos dibujos que tan bien escenifican las palabras plasmadas por Verne sobre las páginas".

Esta exhibición artística se erige como una alternativa para disfrutar de un clásico literario a través de una narración visual en la que predominan el cuidado por el detalle en el trazado y el dominio del color.

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"Una maravillosa exposición para disfrutar con la familia, con los más pequeños de la casa. De este modo, se pueden acercar a la obra de Verne, a la disciplina artística del grabado y, por supuesto, a todo el arte cuanta tiene que ofrecer el Museo del Grabado", manifestó la edil.