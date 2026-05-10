Más de 900 comensales en el Encontro das Persoas Maiores de Ribeira

El Ayuntamiento de Ribeira celebró este domingo el Encontro das Persoas Maiores, con la participación de unos 900 comensales en el complejo polideportivo de A Fieiteira, convertido en salón de eventos para la ocasión. Previamente se ofició en la iglesia parroquial de Santa Uxía una misa cantada por la Coral Polifónica Municipal.

Los asistentes fueron recibidos por miembros del Gobierno municipal, presidido por la alcaldesa, María Sampedro. "Podría decir que hoy vosotros sois los protagonistas, pero siempre lo fuisteis, porque Ribeira es el municipio que hoy conocemos gracias a vosotros; todos nosotros somos quienes somos por vosotros", dijo la regidora.

"Espero que las nuevas generaciones y las futuras estemos a la altura de vuestro legado. A lo que sí me puedo comprometer es a que asumimos vuestro testigo con total respeto, con la pretensión de que Ribeira siga creciendo, y a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", añadió Sampedro.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Vicente Mariño, dijo que "hoy no celebramos solo una comida. Hoy celebramos una generación entera. Una generación que levantasteis Ribeira con esfuerzo, sacrificio y trabajo. Vosotros sois el germen de la Ribeira que hoy conocemos. La Ribeira trabajadora, la del mar y la luchadora".

Tras los discursos comenzó la comida de confraternidad, con un menú a base de camarones, cigalas, navajas y carrillera ibérica.

Entre las autoridades asistentes se encontraban también los alcaldes de Boiro, José Ramón Romero, y O Porto do Son, Luis Oujo Pouso.

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La fiesta estuvo animada musicalmente por Dani DJ.