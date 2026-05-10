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Boiro habilita un aparcamiento gratuito de cien plazas junto a la Praza da Mancomunidade

Está dotado de un sistema de videovigilancia

El alcalde, José Ramón Romero, derecha, supervisando el acabado del nuevo aparcamiento.

El alcalde, José Ramón Romero, derecha, supervisando el acabado del nuevo aparcamiento. / Cedida

Suso Souto

Boiro

El Concello de Boiro acaba de poner en servicio un nuevo aparcamiento en el centro de la villa.

Está ubicado junto a la Praza da Mancomunidade, en la que se inicia el eje peatonal que cruza el centro urbano, y tiene capacidad para un centenar de vehículos.

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Además, este aparcamiento será de uso gratuito y está dotado de un sistema de videovigilancia.

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