Boiro habilita un aparcamiento gratuito de cien plazas junto a la Praza da Mancomunidade

El Concello de Boiro acaba de poner en servicio un nuevo aparcamiento en el centro de la villa.

Está ubicado junto a la Praza da Mancomunidade, en la que se inicia el eje peatonal que cruza el centro urbano, y tiene capacidad para un centenar de vehículos.

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Además, este aparcamiento será de uso gratuito y está dotado de un sistema de videovigilancia.