Boiro habilita un aparcamiento gratuito de cien plazas junto a la Praza da Mancomunidade
Está dotado de un sistema de videovigilancia
Boiro
El Concello de Boiro acaba de poner en servicio un nuevo aparcamiento en el centro de la villa.
Está ubicado junto a la Praza da Mancomunidade, en la que se inicia el eje peatonal que cruza el centro urbano, y tiene capacidad para un centenar de vehículos.
Además, este aparcamiento será de uso gratuito y está dotado de un sistema de videovigilancia.
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