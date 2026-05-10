Comienzan las obras para eliminar el espigón del puerto de Taragoña
La retirada de la estructura, de más de 208 metros de largo, permitirá mejorar la oxigenación de los bancos marisqueros
La empresa Tragsa acaba de poner en marcha las obras para la eliminación del espigón del puerto de Taragoña (Rianxo), con las que la Demarcación de Costas pretende recuperar el ecosistema litoral en esa zona.
La actuación es una vieja demanda de la cofradía de Rianxo; la retirada de la estructura permitirá mejorar la oxigenación de los bancos marisqueros de ese punto del litoral.
recuperación del dominio público marítimo-terrestre en el puerto de Taragoña (Rianxo) mediante la eliminación del espigón, cuyo entorno será renaturalizado.
El puerto de Taragoña cuenta con un muelle con rampa y espigón de escollera en forma de L, que presenta dos alineaciones: la primera, en dirección norte-sur, y la segunda, perpendicular a la línea de costa.
El proyecto consiste en la retirada del espigón de escollera existente, con una longitud de unos 208,5 metros, y la consolidación de la zona próxima a la rampa del muelle, mediante una escollera hormigonada.
El presupuesto de los trabajos, promovidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es de 534.104,34 euros, y el plazo previsto para su ejecución es de un año.
Aunque este tipo de construcciones tienen como finalidad combatir los efectos de la erosión, el Ministerio considera que "desde de punto de vista paisajístico se trata de elementos visuales que rompen la estética del paisaje natural en la costa".
Mediante la retirada del espigón se pretende recuperar el equilibrio natural de la línea de costa, "favoreciendo una morfología costera más estable y natural, sin acumulaciones o pérdidas artificiales de arena".
La retirada de dicha estructura favorecerá la recuperación del ecosistema litoral, ya que los espigones pueden alterar las corrientes, oxigenación y hábitats marinos, por lo que se mejora ecológicamente el entorno marino y costero.
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